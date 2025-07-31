SAIBA QUANDO
Todos os bairros de Salvador ficarão sem água nesta terça
Mais cidades da Bahia também serão atingidas
Por Redação
A Embasa vai realizar, na próxima terça-feira, 5, um serviço de manutenção no sistema de distribuição de água com cerca de 500 profissionais envolvidos distribuídos em 50 equipes. O serviço vai acontecer em estações de tratamento, reservatórios e em diversos pontos da rede distribuidora.
Por conta dessa intervenção, o fornecimento de água será interrompido, a partir das 3 horas da manhã, em todos os bairros de Salvador e outros municípios.
“São serviços muito importantes, que precisam ser realizados com o sistema parado, sem fluxo de água. Este conjunto de ações foi planejado e tem caráter preventivo, visando evitar paradas emergenciais futuras", disse Joana Rolemberg, diretora de Operações da Embasa na RMS.
"Será um esforço concentrado, com a execução simultânea de manutenções e serviços de melhoria que vão garantir maior confiabilidade e segurança hídrica para os sistemas”, acrescentou.
A previsão é que o serviço seja concluído na noite do mesmo dia quando o abastecimento de água começará a ser regularizado na área afetada.
O retorno ocorre sempre de forma gradual, pois é preciso reiniciar a captação, tratamento e distribuição de água, com pressão suficiente para alcançar os pontos mais altos e distantes da rede.
Frentes de Serviço
Além de intervenções necessárias na captação da barragem de Pedra do Cavalo, as frentes de trabalho estarão trabalhando em serviços como:
- Ligação de uma derivação da adutora principal até o reservatório da Gomeia, em São Caetano;
- Melhorias nos equipamentos de bombeamento que captam água em Pedra do Cavalo e Joanes 2;
- Substituição de equipamentos como válvulas e registros na estação de tratamento de água em Candeias (ETA Principal);
- Revisão das instalações elétricas em equipamentos e limpeza e revisão geral das estruturas.
ÁREAS AFETADAS
- Salvador;
- Lauro de Freitas;
- Simões Filho;
- Candeias;
- São Francisco do Conde;
- Madre de Deus;
- parte de São Sebastião do Passé (Maracangalha);
- Santo Amaro;
- Saubara;
- Terra Nova;
- Coração de Maria;
- Conceição do Jacuípe;
- Amélia Rodrigues.
