Presidente da Embasa assume cargo em entidade nacional de Saneamento

O presidente da Embasa GIldeone Almeida foi eleito para compor a Diretoria Nordeste da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (Aesbe).

A escolha do baiano, que tem vasta trajetória dentro da estatal, reforça a representatividade da Bahia no debate nacional sobre políticas públicas e investimentos em saneamento.

Com essa nomeação, a Bahia passa a ter voz ativa na construção de agendas estratégicas e soluções colaborativas para o desenvolvimento sustentável do saneamento básico no Nordeste e no país, em um momento em que o Brasil enfrenta grandes desafios para alcançar as metas de universalização previstas no novo marco legal do setor.



Ao assumir em fevereiro, Gildeone apontou como foco de sua atuação ampliar cada vez mais o acesso e melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Embasa, empresa responsável por serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em 368 municípios baianos.

Trajetória

Graduado em Gestão Pública e com pós-graduação em Gestão Empresarial, o novo presidente é funcionário de carreira da Embasa desde 2006, quando ingressou por meio de concurso público, tendo exercido diversos cargos de gerência local e regional antes de se tornar diretor de Operação no Interior, em 2023. A Embasa foi também sua primeira experiência de trabalho em estágio de nível médio, o equivalente ao atual programa Primeiro Emprego.