Guarda civil envolvido na morte de jovem em festa de Santaluz é preso

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento da agressão

Um guarda civil municipal de Santaluz, que agrediu Marcelo Silva Santos, de 21 anos, com cassetete na festa de aniversário dos 90 anos da cidade, no dia 18 de julho, foi preso na quarta-feira, 30. A vítima morreu no dia 21 de julho, após ficar cinco dias internada em estado grave.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que um grupo de guardas civis passam entre a multidão e inicia uma série de agressões contra um grupo de pessoas que estavam próximas ao trio. Logo depois, em outro vídeo, é possível ver o momento em que Marcelo é atendido por por bombeiros civis e pelos próprios guardas e levado ao Hospital Municipal.

Ainda não há informações sobre o que teria causado a morte de Marcelo. Familiares e amigos de Marcelo Silva alegam que ele não apresentava risco ou resistência no momento em que foi agredido. O caso gerou grande repercussão nas redes sociais.

Em nota, a Guarda Civil Municipal de Santaluz se solidarizou com os familiares e amigos e anunciou que a Corregedoria requereu a identificação do grupamento envolvido e o imediato afastamento das ruas.

“[...] em seguida instaurou um processo administrativo disciplinar e designou comissão processante para apuração rigorosa dos acontecimentos, com vista à responsabilização de eventuais excessos, na forma da lei”, informou em nota nas redes sociais.