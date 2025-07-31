Vídeo: dois ônibus de transporte coletivo colidem em Feira de Santana

Um dos veículos chegou a subir no canteiro da pista - Foto: Reprodução | Acorda Cidade

Dois ônibus do transporte público de Feira de Santana se envolveram em um acidente na manhã de quarta-feira, 30, quando os veículos colidiram enquanto trafegavam pela Rua Padre Manoel da Nóbrega, via marginal da BR-116, nas proximidades do bairro Santa Quitéria.

De acordo com o site Acorda Cidade, os veículos, da empresa Rosa, faziam a linha do bairro Candeia Grossa com dezenas de passageiros e o outro havia saído da garagem de transportes coletivos quando se chocaram na via. Um dos veículos chegou a subir no canteiro da pista.

Veja vídeo:

Informações da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) afirmam que apesar da colisão ninguém ficou ferido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado para prestar assistência aos passageiros.

Um ônibus reserva foi deslocado para transportar os passageiros ao destino final. A Semob informou ainda que está apurando as circunstâncias do ocorrido