Execução: morre homem que teve carro crivado de bala em Piatã

Motorista perdeu o controle do carro e bateu em um poste - Foto: Reprodução

Um homem identificado como Cesar Cavalcante Santana, de 50 anos, que foi alvo de diversos tiros enquanto passava pela orla de Piatã, em Salvador, na manhã de quinta-feira, 31, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Geral do Estado (HGE).

Segundo informações preliminares, homens armados em uma moto perseguiram o veículo. Após os disparos, o motorista, identificado como César Cavalcante, perdeu o controle da direção e colidiu com um poste. O ataque teria sido feito por homens armados que estavam em uma moto.

A vítima foi atingida de raspão nas costas e no braço e foi regulado para o HGE onde recebeu atendimento médico. Em nota, a Polícia Militar informou que, após serem acionados, policiais da 15ª CIPM foram ao local e constataram a ocorrência. Buscas estão sendo realizadas para identificar os suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso. As circunstâncias do caso serão investigadas pela Polícia Civil.

Em nota, a Polícia Civil informou que a 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) investiga a morte de Cesar Cavalcante Santana, de 50 anos, vítima de disparos de arma de fogo na manhã desta quinta-feira (31), na Avenida Otávio Mangabeira, em Piatã.

Ainda de acordo com a Civil, dois homens em uma motocicleta atiraram na direção do veículo conduzido por Cesar, que chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu. Guias de perícia e remoção foram expedidas. Oitivas e diligências estão em andamento para identificar os suspeitos e esclarecer a motivação do crime.