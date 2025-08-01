POLÍCIA
Execução: morre homem que teve carro crivado de bala em Piatã
Ataque teria sido feito por homens armados a bordo de uma moto
Por Bernardo Rego
Um homem identificado como Cesar Cavalcante Santana, de 50 anos, que foi alvo de diversos tiros enquanto passava pela orla de Piatã, em Salvador, na manhã de quinta-feira, 31, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Geral do Estado (HGE).
Segundo informações preliminares, homens armados em uma moto perseguiram o veículo. Após os disparos, o motorista, identificado como César Cavalcante, perdeu o controle da direção e colidiu com um poste. O ataque teria sido feito por homens armados que estavam em uma moto.
A vítima foi atingida de raspão nas costas e no braço e foi regulado para o HGE onde recebeu atendimento médico. Em nota, a Polícia Militar informou que, após serem acionados, policiais da 15ª CIPM foram ao local e constataram a ocorrência. Buscas estão sendo realizadas para identificar os suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso. As circunstâncias do caso serão investigadas pela Polícia Civil.
Leia Também:
Em nota, a Polícia Civil informou que a 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) investiga a morte de Cesar Cavalcante Santana, de 50 anos, vítima de disparos de arma de fogo na manhã desta quinta-feira (31), na Avenida Otávio Mangabeira, em Piatã.
Ainda de acordo com a Civil, dois homens em uma motocicleta atiraram na direção do veículo conduzido por Cesar, que chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu. Guias de perícia e remoção foram expedidas. Oitivas e diligências estão em andamento para identificar os suspeitos e esclarecer a motivação do crime.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes