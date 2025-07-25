Menu
POLÍCIA
GUERRA BDM X CV

Valete de Paus da SSP foi filmado executando desafeto em mercado

Homem tem extensa ficha criminal; entre 23 de junho e 19 de julho, ele matou três pessoas

Por Andrêzza Moura

25/07/2025 - 19:53 h | Atualizada em 25/07/2025 - 20:17
(esq.) PBL é apontado com executor de Matheus
(esq.) PBL é apontado com executor de Matheus

Pedro Brito de Jesus, 25 anos, o novo Valete de Paus do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP/ BA), é o homem que aparece nas imagens das câmeras de segurança de um mercado em Eunápolis, no extremo sul do estado, executando a tiros Matheus Rodrigues de Souza, 24, no dia 23 de junho último.

Câmeras de segurança registaram momento em que Matheus é executado
Câmeras de segurança registaram momento em que Matheus é executado | Foto: Reprodução Redes Sociais

Na ocasião, Matheus, que era integrante da facção Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), organização vinculada ao Comando Vermelho (CV), estava na companhia de Anna Luiza Lima Brito, 22. Durante as investigações, o delegado Moabe Macedo, coordenador da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Eunápolis), apurou que foi a jovem quem indicou a Pedro o local onde o rival estava. O corpo dela foi encontrado esquartejado, dois dias depois do fato.

O corpo de Anna foi encontrado esquartejado dois dias depois da morte de Matheus
O corpo de Anna foi encontrado esquartejado dois dias depois da morte de Matheus | Foto: Reprodução Redes Sociais

PBL - que quer dizer Pedro Brito Linguiça e como ele é mais conhecido no meio do crime -, faz parte da facção Mercado Povo Atitude (MPA), aliada do Bonde do Maluco (BDM), em Eunápolis. Segundo o delegado, ele é um bandido de alta periculosidade e, inclusive, tem uma extensa ficha criminal.

Pedro também é apontado como o responsável por executar os desafetos do MPA, na região do extremo sul. "Ele não tem bairro, não. Ele ataca o CV onde tiver oportunidade. O CV, na verdade, é o PCE, Primeiro Comando de Eunápolis", afirmou o coordenador.

Anna Luiza teria agido em parceria com o atirador
Anna Luiza teria agido em parceria com o atirador | Foto: Reprodução Redes Sociais

Entre os crimes imputados a PBL, estão tráfico de drogas, receptação, roubo com mão armada, tentativas de homicídios e homicídios. Os registros datam entre fevereiro de 2020 a 19 de julho deste ano. De um total de dez inquéritos policiais, o Valete de Paus da SSP é investigado por quatro assassinatos e duas tentativas.

Crimes - do mais recente ao mais antigo

  • 19 de julho de 2025 - Morte de Weslei Ferreira Souza
  • 19 de julho de 2025 - Morte de Walace Pereira dos Santos
  • 19 de julho de 2025 - Tentativa de homicídio de Jean Marcos Cardoso Silva
  • 23 de junho de 2025 - Morte de Matheus Rodrigues de Souza
  • 19 de março de 2023 - Morte de João Vitor Barbosa Couto
  • 22 de setembro de 2022 - Tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e receptação
  • 21 de setembro de 2022 - Tentativa de homicídio de Gilliard Santos de Jesus
  • 16 de setembro de 2022 - Roubo com emprego de arma de fogo
  • 12 de abril de 2021 - Receptação (Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos)
  • 19 de fevereiro de 2020 - Tráfico de drogas (1ª Delegacia de Eunápolis)

Em 14 de fevereiro de 2025, PBL foi posto em liberdade após ter progressão de pena e passou a responder criminalmente em regime aberto. A decisão foi da Vara Crime da Comarca de Eunápolis. Conforme o delegado Moabe Macedo, a maioria das vítimas de Pedro era integrante do PCE/ CV.

Atualização do Baralho do crime

O Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) ganhou um novo nome nesta sexta-feira, 25. Trata-se de Pedro Brito de Jesus, o PBL, ele é apontado como um dos principais líderes da facção MPA, ligado ao BDM, no município de Eunápolis, no extremo sul baiano. Ele passa a ocupar a carta de Valete de Paus.

PBL foi incluído no Baralho do Crime a pedido do delegado Moabe Macedo
PBL foi incluído no Baralho do Crime a pedido do delegado Moabe Macedo | Foto: Reprodução Redes Sociais

Segundo a SSP, o criminoso possui uma longa ficha e é investigado por envolvimento direto em diversos crimes, incluindo tráfico de drogas, porte ilegal de arma, receptação, roubo e homicídios.

x