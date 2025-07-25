Camaçari: homicídios caem após parceria entre prefeitura e segurança

Cidade também apresentou dados positivos sobre a apreensão de armas de fogo - Foto: Lenilson Nascimento

O município de Camaçari, localizado na Região Metropolitana de Salvador (RMS), reduziu em 16,3% o número de homicídios no primeiro semestre deste ano. Os números são resultado de uma parceria entre a prefeitura e as forças de segurança no combate à violência.

Neste mesmo período, a cidade também apresentou dados positivos sobre a apreensão de armas de fogo, chegando a disputar o espaço do feito com Salvador. Segundo o comandante do 12º batalhão, tenente-coronel Roberto Pinto de Castro, comentou sobre as ações que vêm sendo executadas na cidade.

“Eu entendo que a parceria que tem se fortalecido com a atual gestão, o convênio que existe e as ações que vêm sendo realizadas, a tendência é que os números de homicídios, as ocorrências mais graves diminuam. Já houve uma redução da criminalidade no mês de junho”, disse.

Conforme dados do batalhão militar, no primeiro semestre de 2024 o município registrou 92 homicídios, já no mesmo período deste ano foram contabilizados 77.

Programa Bahia pela Paz

Em paralelo à atuação da Polícia Militar, o governo municipal tem feito também esforços para combater a violência com ações transversais que englobam todas as secretarias. Camaçari aderiu, em maio, ao programa Bahia pela Paz, conduzido pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado (SJDH).

Os Coletivos Bahia pela Paz são caracterizados como centros de referência em direitos humanos, localizados em regiões com alta vulnerabilidade. Os equipamentos são compostos por equipes multiprofissionais, que envolvem o trabalho de advogados, assistentes sociais e psicólogos, tendo como público-alvo jovens de 12 a 29 anos de idade, bem como suas respectivas famílias.

Em junho, seguindo a mesma linha de atuação, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), formou 1.253 alunos em Camaçari. O curso, que contou com o apoio da Secretaria de Educação (Seduc), foi realizado durante três meses por policiais militares do 12º BPM e 59ª Companhia de Polícia Militar (CIPM) de Vila de Abrantes, com estudantes do 1º ao 5º ano de dez escolas da rede pública municipal.

Por meio da Seduc, a prefeitura ainda lançou o projeto Guardiões Escolares em julho, visando o fortalecimento da segurança no ambiente escolar. Eventos educativos, como palestras sobre violência escolar, bullying e mediação de conflitos, além de diversas ações com foco na redução das ocorrências no âmbito escolar são levadas semanalmente para as unidades da sede e orla.

Também no começo do segundo semestre, no dia 7 de julho, foi assinado o decreto para a instalação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM). O instrumento visa promover a unidade com os órgãos estadual e federal, com atuação na área de segurança pública, defesa civil e ordenamento urbano, de olho no desenvolvimento de políticas públicas integradas e efetivas.

“Temos mantido um diálogo constante com a Polícia Militar, Polícia Civil, o Governo do Estado. Essa é uma das agendas mais desafiadoras, por conta disso precisamos dessa unidade para cuidar da cidade e de quem vive aqui”, ressalta o prefeito Luiz Caetano.