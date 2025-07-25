Menu
POLÍCIA
CRIME ORGANIZADO

Líder do BDM em Eunápolis é o novo Valete de Paus do Baralho do Crime

Pedro Brito, o “PBL”, é o novo Valete de Paus e comanda ações criminosas em Eunápolis

Por Redação

25/07/2025 - 15:57 h | Atualizada em 25/07/2025 - 17:54
Pedro Brito de Jesus, conhecido como “PBL”
Pedro Brito de Jesus, conhecido como “PBL” -

O Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) ganhou um novo nome nesta sexta-feira, 25. Trata-se de Pedro Brito de Jesus, conhecido como “PBL”, apontado ele é apontado como um dos principais líderes da facção Bonde do Maluco (BDM) no município de Eunápolis, no Extremo Sul baiano. Ele passa a ocupar a carta de Valete de Paus.

Segundo a SSP, o criminoso possui uma longa ficha e é investigado por envolvimento direto em diversos crimes, incluindo tráfico de drogas, porte ilegal de arma, receptação, roubo e homicídios. Somente entre junho e julho de 2025, Pedro Brito é suspeito de cometer pelo menos três assassinatos e uma tentativa de homicídio na região.

Suspeitos de tráfico de drogas e venda irregular de armas são caçados na Bahia
Imprudência é principal causa de acidentes com embarcações na Bahia
O que faz Jequié e Juazeiro entrarem no top 3 da violência no Brasil?

Em 2022, ele chegou a ser preso em flagrante com uma grande quantidade de entorpecentes durante uma operação policial.

A SSP reforça que denúncias sobre a localização de criminosos procurados podem ser feitas com total sigilo pelo telefone 181 ou pelo site www.disquedenuncia.ssp.ba.gov.br. O anonimato é assegurado por lei.

Bahia bdm eunápolis extremo sul ssp

x