CRIME ORGANIZADO
Líder do BDM em Eunápolis é o novo Valete de Paus do Baralho do Crime
Pedro Brito, o “PBL”, é o novo Valete de Paus e comanda ações criminosas em Eunápolis
O Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) ganhou um novo nome nesta sexta-feira, 25. Trata-se de Pedro Brito de Jesus, conhecido como “PBL”, apontado ele é apontado como um dos principais líderes da facção Bonde do Maluco (BDM) no município de Eunápolis, no Extremo Sul baiano. Ele passa a ocupar a carta de Valete de Paus.
Segundo a SSP, o criminoso possui uma longa ficha e é investigado por envolvimento direto em diversos crimes, incluindo tráfico de drogas, porte ilegal de arma, receptação, roubo e homicídios. Somente entre junho e julho de 2025, Pedro Brito é suspeito de cometer pelo menos três assassinatos e uma tentativa de homicídio na região.
Em 2022, ele chegou a ser preso em flagrante com uma grande quantidade de entorpecentes durante uma operação policial.
A SSP reforça que denúncias sobre a localização de criminosos procurados podem ser feitas com total sigilo pelo telefone 181 ou pelo site www.disquedenuncia.ssp.ba.gov.br. O anonimato é assegurado por lei.
