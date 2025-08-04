Idoso sequestrado em Salvador foi obrigado a transferir R$ 40 mil via Pix

Polícia Civil já iniciou as investigações para identificar os responsáveis - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um idoso de 61 anos viveu horas de terror após ser sequestrado por criminosos na noite de domingo, 3, no bairro de Itapuã, em Salvador. De acordo com informações preliminares, a vítima, que atua como comerciante de queijos e outros produtos derivados do leite, foi obrigada a realizar transferências bancárias via Pix que somam cerca de R$ 40 mil.

O caso veio à tona nesta segunda-feira, 4, quando policiais da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) encontraram o homem trancado no porta-malas de um carro em uma região de mata em Mirantes de Periperi, no Subúrbio Ferroviário. Segundo os militares, ele apresentava sinais de desorientação e estava visivelmente abalado emocionalmente.

As buscas começaram ainda na noite do sequestro, quando a PM foi informada de que um dos veículos usados na ação havia sido abandonado na Rua Ambrosina Arruda. No local, um grupo de suspeitos foi flagrado tentando incendiar o carro, mas fugiu ao perceber a aproximação das guarnições.

O resgate da vítima só foi possível horas depois, quando os policiais localizaram um segundo carro escondido na mesma região, onde o idoso estava preso. Nenhum dos suspeitos foi preso até o momento.

O caso foi registrado na delegacia, onde a vítima prestou depoimento. A Polícia Civil já iniciou as investigações para identificar os responsáveis e apurar se o sequestro foi premeditado com o objetivo de extorquir dinheiro por meio de transferências eletrônicas.