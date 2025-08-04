POLÍCIA
Engenho Velho da Federação amanhece sem ônibus após tiroteios
Dois tiroteios foram registrados na região durante o fim de semana
Por Victoria Isabel
Os ônibus do transporte público deixaram de circular no bairro Engenho Velho da Federação, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 4, após a ocorrência de dois tiroteios na região durante o fim de semana.
Segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob), os coletivos estão operando até o final de linha da região, em frente à Universidade Católica. Ainda não há previsão para a retomada da circulação normal. Agentes da Semob estão no local para orientar os passageiros e acompanhar a operação.
Ação policial
Um dos confrontos foi registrado pela Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM), que registrou a morte de Alisson Damasceno Souza, de 38 anos, em decorrência de intervenção policial.
De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição realizava patrulhamento tático no Engenho Velho da Federação quando foi atacada por um grupo de homens armados. Houve troca de tiros, e um dos suspeitos foi baleado. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.
Os policiais apreenderam uma pistola e porções de entorpecentes, que foram apresentadas na unidade especializada. Guias de perícia e necropsia foram expedidas.
Troca de tiros
De acordo com a Polícia Militar, guarnições da 41ª CIPM e da CIPT/Rondesp Atlântico foram acionadas, na madrugada desta segunda-feira, 4, para averiguar a denúncia de disparos de arma de fogo no Engenho Velho da Federação.
Ao chegarem, os militares efetuaram buscas em toda a localidade, mas nenhum suspeito foi encontrado. O patrulhamento foi intensificado no bairro.
