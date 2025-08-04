Major é preso facilitando entrada de celulares no presídio de Salvador

Visitante era tia de um detento e havia sido liberada após revista - Foto: Uendel Galther / AG. A TARDE

Um oficial da Polícia Militar da Bahia, com posto de major, foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira, 4, após ser flagrado tentando facilitar a entrada de aparelhos celulares e outros itens proibidos no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador.

Identificado como Almir Filho, o major é lotado no Batalhão de Polícia de Guardas (BPGD) e integra a Coordenação de Planejamento Operacional da unidade. A prisão ocorreu durante o procedimento de rotina para acesso de visitantes à unidade prisional.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Portal A TARDE, uma mulher, tia de um dos internos, passou pela revista padrão e foi liberada para entrar. No entanto, já nas proximidades da Coordenação de Segurança, foi surpreendida juntamente com o oficial. Segundo relatos, o major teria inserido disfarçadamente uma sacola com materiais proibidos na bolsa da visitante, em tentativa de burlar os protocolos de segurança.

Dentro da sacola foram encontrados dois celulares, dois carregadores, um fone de ouvido, um chip de telefonia e um sachê com comprimidos, cujo conteúdo ainda será analisado.

O flagrante mobilizou a Coordenação de Monitoramento e Acompanhamento do Sistema Prisional (CMASP), o Superintendente de Gestão Prisional, o Diretor-Geral do Sistema Prisional e o Grupo Operacional Prisional, que acompanharam a ocorrência.

Em nota, a Polícia Militar informou que um oficial da corporação foi conduzido à Corregedoria nesta segunda-feira, 4, acusado de facilitar a entrada de aparelhos celulares no Conjunto Penal de Salvador.

Na Corregedoria, o oficial foi autuado em flagrante e permanecerá custodiado na Coordenação de Custódia Provisória (CCP), enquanto são adotadas as medidas legais cabíveis.

Além disso, a PMBA reafirma seu compromisso com a transparência, a disciplina e a ética, assegurando que todos os procedimentos serão conduzidos com a seriedade e imparcialidade que o caso requer.