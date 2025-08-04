Menu
POLÍCIA
Major é preso facilitando entrada de celulares no presídio de Salvador

Material apreendido inclui celulares, fones, carregadores e um sachê de comprimidos

Por Luan Julião

04/08/2025 - 14:46 h | Atualizada em 04/08/2025 - 16:54
Visitante era tia de um detento e havia sido liberada após revista
Um oficial da Polícia Militar da Bahia, com posto de major, foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira, 4, após ser flagrado tentando facilitar a entrada de aparelhos celulares e outros itens proibidos no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador.

Identificado como Almir Filho, o major é lotado no Batalhão de Polícia de Guardas (BPGD) e integra a Coordenação de Planejamento Operacional da unidade. A prisão ocorreu durante o procedimento de rotina para acesso de visitantes à unidade prisional.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Portal A TARDE, uma mulher, tia de um dos internos, passou pela revista padrão e foi liberada para entrar. No entanto, já nas proximidades da Coordenação de Segurança, foi surpreendida juntamente com o oficial. Segundo relatos, o major teria inserido disfarçadamente uma sacola com materiais proibidos na bolsa da visitante, em tentativa de burlar os protocolos de segurança.

Leia Também:

Idoso sequestrado em Salvador foi obrigado a transferir R$ 40 mil via Pix
Líder do BDM, Boca Nua morre em confronto com a polícia em Salvador
Engenho Velho da Federação amanhece sem ônibus após tiroteios

Dentro da sacola foram encontrados dois celulares, dois carregadores, um fone de ouvido, um chip de telefonia e um sachê com comprimidos, cujo conteúdo ainda será analisado.

O flagrante mobilizou a Coordenação de Monitoramento e Acompanhamento do Sistema Prisional (CMASP), o Superintendente de Gestão Prisional, o Diretor-Geral do Sistema Prisional e o Grupo Operacional Prisional, que acompanharam a ocorrência.

Em nota, a Polícia Militar informou que um oficial da corporação foi conduzido à Corregedoria nesta segunda-feira, 4, acusado de facilitar a entrada de aparelhos celulares no Conjunto Penal de Salvador.

Na Corregedoria, o oficial foi autuado em flagrante e permanecerá custodiado na Coordenação de Custódia Provisória (CCP), enquanto são adotadas as medidas legais cabíveis.

Além disso, a PMBA reafirma seu compromisso com a transparência, a disciplina e a ética, assegurando que todos os procedimentos serão conduzidos com a seriedade e imparcialidade que o caso requer.

