Chefe de facção que mandou atacar diretor de presídio na Bahia é preso

Conjunto Penal de Eunápolis - Foto: Divulgação

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira, 4, no distrito de Pindorama, em Porto Seguro, um homem apontado como o principal executor do ataque a tiros que teve como alvo o diretor do Conjunto Penal de Eunápolis. O atentado, ocorrido em maio deste ano, deixou o motorista do servidor gravemente ferido.

Segundo as investigações, o suspeito integra o Comando Vermelho (CV), facção criminosa com base no Rio de Janeiro e tem ligação com diversos homicídios registrados na região de Eunápolis. Ele também teria participado da fuga de presos da mesma unidade prisional, registrada em dezembro de 2024.

A operação foi conduzida por equipes da 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro, da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) e da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam). Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, os policiais descobriram que o investigado também ordenava ataques contra agentes de segurança e familiares de policiais.

Além disso, ele é apontado como aliado de um advogado preso em julho deste ano, durante a Operação Dupla Face, em Serrinha. O defensor, que também faz parte da organização criminosa, atuava como elo entre criminosos encarcerados e o tráfico de drogas.

O acusado preso nesta segunda tinha cinco mandados de prisão em aberto, todos cumpridos durante a ação. Outro homem, investigado por homicídio, também foi capturado na mesma diligência. Ambos foram submetidos a exames de lesões corporais e estão à disposição da Justiça.

Atentado

Na noite de 20 de maio de 2025, um funcionário terceirizado do Conjunto Penal de Eunápolis foi baleado enquanto dirigia nas imediações da unidade prisional, no extremo sul da Bahia. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), a suspeita é de que o atentado tenha sido direcionado ao diretor do presídio, o policial penal Jorge Magno Alves. A vítima, que atuava como motorista pela empresa Reviver, foi atingida por disparos e socorrida em estado gravíssimo para o Hospital de Eunápolis. O carro em que ele estava foi crivado de balas, assustando moradores da região.

Invasão

Meses antes, em 12 de dezembro de 2024, por volta das 23h, o mesmo presídio foi invadido por criminosos fortemente armados, que conseguiram libertar 16 detentos em uma ação coordenada. A fuga em massa expôs a fragilidade da segurança na unidade e mobilizou forças policiais na região.