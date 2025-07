Advogado líder de facção ligada ao CV é preso em operação na Bahia

mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis - Foto: Divulgação | MP-BA

Durante a ‘Operação Dupla Face’, deflagrada nesta terça-feira, 1º, pelo Ministério Público da Bahia (MPBA) e Polícias Civil e Militar, um advogado criminalista foi preso por suspeita de integrar uma facção criminosa com envolvimento na fuga de 16 detentos do Conjunto Penal de Eunápolis. O grupo também é responsável pelo atentado contra o diretor da unidade prisional Jorge Magno Alves, em maio deste ano.

De acordo com as investigações, os alvos da operação fazem parte de uma facção que ligação com o Comando Vermelho. O grupo está envolvido em crimes de homicídio, associação para o tráfico e financiamento do tráfico de drogas. Ainda segundo as investigações, o advogado exercia papel ativo na estrutura criminosa, com envolvimento direto na gestão de recursos financeiros oriundos do tráfico de drogas, além de prestação de contas e cobrança de metas semanais de arrecadação. Há indícios de que o profissional teria auxiliado na articulação de ações criminosas, incluindo a fuga e o atentado. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis.

A operação foi realizada por equipes dos Grupos de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) e de Execução Penal (Gaep), do MPBA; equipes dos Departamentos de Inteligência Policial (DIP), de Polícia do Interior (Depin), das Coordenações de Operações de Polícia Judiciária (COPJ) e de Operações e Recursos Especiais (Core), da Polícia Civil; e PM.

Segundo o delegado Moabe Macedo, coordenador regional de Eunápolis, a operação foi resultado de um trabalho articulado entre diferentes forças de segurança.

“Na manhã de hoje, primeiro de julho, foi deflagrada a Operação Dupla Face, uma operação coordenada pela Polícia Civil em conjunto com o Gaeco do Ministério Público, na qual foi preso um advogado criminalista, onde foi investigado e há indícios concretos de sua participação em uma organização criminosa, gerenciando recursos financeiros, prestando contas e orientando faccionados na comercialização ilegal de drogas e também há fortes indícios da participação dele, concedendo informações e transmitindo informações para integrantes da Orcrim, lá do presídio de Serrinha, com os internos de Eunápolis, como o da fuga de internos em dezembro de 2024 e também ao ataque do diretor do presídio na cidade de Eunápolis.”

O delegado informou ainda que as investigações seguem em andamento e ressaltou a atuação integrada das forças policiais e do Ministério Público.

“A investigação ainda vai continuar. Importante ressaltar que é uma investigação coordenada por todos os órgãos de segurança pública, com uma constante troca de informações, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal e os órgãos de persecução penal, especialmente o Ministério Público através do Gaeco.”

Moabe também destacou que o Estado agirá com firmeza diante de ataques contra servidores públicos. “Então, assim, é importante que a população saiba que o ataque a um servidor público é um ataque à sociedade e automaticamente o Estado não vai tolerar esse tipo de conduta e iremos, passo a passo, de um a um, buscar os autores e fazer com que se cumpra a lei.”

Relembre atentado

Um funcionário do Conjunto Penal de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, foi atingido por disparos de arma de fogo, enquanto dirigia, nas proximidades da unidade prisional, na noite desta terça-feira, 20. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), a suspeita inicial aponta que o atentado teria como alvo o diretor da unidade, o policial penal Jorge Magno Alves.

Ainda segundo a Seap, o homem é um trabalhador terceirizado da empresa Reviver, que atua como motorista. Ele foi socorrido para o Hospital de Eunápolis, onde se encontra em estado gravíssimo. O carro ocupado pelas vítimas ficou crivado de balas e assustou a população local.