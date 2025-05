Presídio de Eunápolis é alvo de megaoperação contra uso de celulares

Ação foi realizada no Pavilhão B - Foto: Divulgação / MPBA

Na manhã desta quinta-feira, 1º, uma força-tarefa liderada pelo Ministério Público da Bahia (MPBA) realizou uma grande operação no presídio de Eunápolis, no sul do estado. A ação, batizada de Operação Redenção, teve como foco o Pavilhão B da unidade prisional — o mesmo onde, em dezembro de 2024, ocorreu uma fuga em massa de 16 presos.

Com o apoio da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e da Polícia Militar da Bahia (PMBA), a operação mobilizou equipes do Gaeco Sul e do Gaep, além do Grupo Especial de Operações Prisionais (Geop) e do Comando de Policiamento Regional do Extremo Sul.

O objetivo central foi localizar e apreender materiais ilícitos, especialmente aparelhos celulares utilizados pelos detentos para manter contato com criminosos fora das celas. A operação também visa responder a denúncias sobre irregularidades internas e impedir práticas que colocam em risco a segurança do sistema prisional.