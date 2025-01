Após um mês de fuga, foragido de Eunápolis morre em confronto com a polícia

No último dia 12 de janeiro, a fuga havia completado um mês sem nenhuma recaptura - Foto: Divulgação | Reprodução | Equipe Eunápolis

Após mais de um mês sem resultado nas buscas pelos prisioneiros que fugiram do Conjunto Penal de Eunápolis, a Polícia Civil (PC) localizou o primeiro preso nesta quinta-feira, 16. Identificado como Anailton Souza Santos, conhecido como “Nino”, ele foi morto em confronto com a Polícia Civil da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (23ª Coorpin/Eunápolis).

No último dia 12 de janeiro, a fuga havia completado um mês sem nenhuma recaptura. O caso ficou nacionalmente conhecido após 16 detentos, ligados à facção Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), fugirem do Conjunto Penal de Eunápolis.

Segundo a PC, Nino estava escondido em um imóvel no bairro Alecrim, em Eunápolis e, durante a operação para recapturá-lo, tentou fugir e efetuou disparos contras os agentes. No confronto, ele foi atingido e socorrido para o Hospital Regional de Eunápolis, mas não resistiu. Com o criminoso foi apreendida uma arma de fogo, colete balístico, drogas, anotações e aparelhos celulares.

Fuga

No dia 12 de dezembro de 2024, por volta das 23h, criminosos armados, ligados à facção Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), invadiram o Conjunto Penal de Eunápolis e libertaram 16 detentos.

Os fugitivos estavam no pavilhão B do Conjunto Penal e usaram uma "teresa" - tipo de corda artesanal formada por lençóis - para fugir pela lateral do alambrado. O momento foi registrado pelas câmeras de segurança internas do presídio. No vídeo, é possível ver o momento em que os bandidos e os presidiários correm pela parte de externa da penitenciária para emendar fuga.

Um acampamento improvisado que pode ter sido utilizado por um dos 16 detentos foi localizado pela Polícia Civil há uma semana após a fuga. Durante a ação, os policiais encontraram uma barraca, colchonetes e cobertores, indicando que o local foi utilizado recentemente. Apesar das evidências, o foragido não foi encontrado. Conforme a PC, todo o material localizado no acampamento foi destruído para impedir sua reutilização.

Detentos

Os internos que fugiram foram identificados pela SEAP como: Sirlon Risério Dias Silva, Mateus de Amaral Oliveira, Geifson de Jesus Souza, Ednaldo Pereira Souza, Anderson de Oliveira Lima, Altieri Amaral de Araújo, Anailton Souza Santos, Fernandes Pereira Queiroz, Giliard da Silva Moura, Rubens Lourenço dos Santos, Valtinei dos Santos Lima, Romildo Pereira dos Santos, Thiago Almeida Ribeiro, Idário Silva Dias, Isaac Silva Ferreira e William Ferreira Miranda.