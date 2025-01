Fuga de detentos em Eunápolis completa um mês sem recapturas

Conjunto Penal de Eunápolis também enfrenta superlotação - Foto: Divulgação

Um mês após 16 detentos fugirem do Conjunto Penal de Eunápolis, nenhum dos homens foi recapturado até esta terça-feira, 14. A fuga aconteceu quando criminosos armados, ligados à facção Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), realizaram uma invasão no presídio e libertaram 16 detentos das celas da unidade.

A fuga ocorreu por volta das 23h, quando os fugitivos estavam no pavilhão B do Conjunto Penal. Eles usaram uma "teresa" - tipo de corda artesanal formada por lençóis - para fugir pela lateral do alambrado. O momento foi registrado pelas câmeras de segurança internas do presídio.

No vídeo, é possível ver o momento em que os bandidos e os presidiários correm pela parte de externa da penitenciária para emendar fuga.

Assista:

Acampamento



Um acampamento improvisado que pode ter sido utilizado por um dos 16 detentos que fugiu do Complexo Penal de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, no dia 12 de dezembro de 2024, foi localizado pela Polícia Civil há uma semana.

Durante a ação, os policiais encontraram uma barraca, colchonetes e cobertores, indicando que o local foi utilizado recentemente. Apesar das evidências, o foragido não foi encontrado. Conforme a PC, todo o material localizado no acampamento foi destruído para impedir sua reutilização.

Detentos

Os internos que fugiram foram identificados pela SEAP como: Sirlon Risério Dias Silva, Mateus de Amaral Oliveira, Geifson de Jesus Souza, Ednaldo Pereira Souza, Anderson de Oliveira Lima, Altieri Amaral de Araújo, Anailton Souza Santos, Fernandes Pereira Queiroz, Giliard da Silva Moura, Rubens Lourenço dos Santos, Valtinei dos Santos Lima, Romildo Pereira dos Santos, Thiago Almeida Ribeiro, Idário Silva Dias, Isaac Silva Ferreira e William Ferreira Miranda.