Acampamento atribuído a um dos fugitivos de presídio é localizado

- Foto: Polícia Civil de Eunápolis

Um acampamento improvisado que pode ter sido utilizado por um dos 16 detentos que fugiu do Complexo Penal de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, no dia 12 de dezembro de 2024, foi localizado pela Polícia Civil.

Segundo a Polícia Civil, equipes do Setor de Investigação (SI) da Delegacia Territorial de Eunápolis, e de policiais da 23ª Coorpin, realizaram diligências para localizar Anailton Souza Santos e encontraram um acampamento nos fundos da residência de seus familiares, em uma área de mata conhecida como Boqueirão.

Durante a ação, os policiais encontraram uma barraca, colchonetes e cobertores, indicando que o local foi utilizado recentemente. Apesar das evidências, o foragido não foi encontrado. Conforme a PC, todo o material localizado no acampamento foi destruído para impedir sua reutilização.

Quase um mês após 16 detentos fugirem do Conjunto Penal de Eunápolis, nenhum dos homens foi recapturado até esta terça-feira. As informações são da Polícia Civil.

Leia também:

>> Carcereira brasileira flagrada transando com detento é condenada

>> Andressa Urach abre vagas para gravação de pornô e explica processo

>> Governo Lula quer fazer leilão da ponte Brasil-Argentina em um mês

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) do estado, esta foi a primeira vez que um presídio baiano foi invadido desse modo. Na ação, ocorrida no dia 12 de dezembro, oito homens trocaram tiros com agentes de segurança e facilitaram a fuga dos internos, segundo as investigações.

O objetivo do grupo era libertar Edinaldo Pereira Souza, o "Dadá", apontado como chefe da facção criminosa Primeiro Comando de Eunápolis (PCE). Os outros 15 foragidos também integram a organização, segundo a polícia.

Após a fuga, diretores e coordenador da unidade penal foram afastados e a Seap determinou intervenção de 30 dias no local.