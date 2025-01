Andressa Urach abre vagas para gravação de pornô e explica processo

Famosa anunciou processo seletivo para gravações - Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Urach anunciou um procesoso seletivo para interessados em participar com ela nas gravações de vídeos pornográficos. A famosa grava para incluir materiais em plataformas de conteúdo adulto.

Leia Mais:

>>> Namorado de Andressa Urach surge de fralda ao lado de homens

>>> Andressa Urach grava vídeo picante com a nora

>>> Andressa Urach revela que vai inaugurar igreja "sem tirar dinheiro de ninguém"

No seu perfil do Instagram, a influenciadora abriu agenda para gravações no dia 28 de janeiro e declarou que pessoas interessadas deverão entrar em contato com seu filho, Arthur.

O jovem, que agora também produz conteúdos +18, é o responsável por administrar sua rotina de gravações.

Andressa Urach falou que "quem tem limite é município" e completou: "Ninguém segura a mamãe. Interessados(as) em colab comenta aqui e envia direct para o Arthur que estamos selecionando".

Andressa Urach voltou das férias e novamente está produzindo conteúdo adulto em plataformas como Privacy e OnlyFans.