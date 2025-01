Andressa Urach grava vídeo picante com a nora

Ambas estão no Privacy, plataforma de conteúdo adulto - Foto: Redes sociais

Andressa Urach chamou novamente a atenção ao apoiar a decisão de sua nora, Gabi Ayala, em gravar para o Privacy. A plataforma é a mesma em que Andressa já acumula uma fortuna com a venda de conteúdo adulto.

A relação entre Andressa e Gabi tem levantando curiosidade, especialmente, após um vídeo sugestivo em que Andressa parece encorajar a carreira emergente de Gabi no setor adulto.

No vídeo, Andressa e Gabi bebem juntas. “Uma tristeza as noras que não gostam das sogras. A minha eu gosto até demais”, escreveu a jovem, acompanhado do emoji de dois olhinhos.



Este apoio, entretanto, não se limita à nora; Andressa também tem um histórico de apoio ao filho Arthur Urach, que seguiu o mesmo caminho profissional.

Leia também:

>> Maíra Cardi anuncia perda de bebê que esperava com Thiago Nigro

>> Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

>> Luana Piovani se revolta com homens brasileiros: "Os melhores são gays"