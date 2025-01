Governo Lula quer fazer leilão da ponte Brasil-Argentina em um mês

Ponte Brasil-Argentina - Foto: Divulgação | Ministério dos Transportes

O governo Lula (PT) quer fazer em um mês o leilão da ponte binacional São Borja, liga o Brasil-Argentina, após a suspensão determinada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) na segunda-feira, 6.

Devido ao impedimento da Corte, o Ministério do Transporte amarga um prejuízo com as despesas da realização do certame, previsto para acontecer nesta terça-feira, 7. Sendo assim, a pasta estima esclarecer as dúvidas do TCU e resolver a situação até fevereiro, de acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo.

Leia mais

>> Lula dá carta branca para Sidônio trocar nomes ligados a Janja

>> Demitido por Lula, Pimenta justifica saída da Secom; veja

>>"Expectativa grande", diz Sidônio sobre missão na Secom de Lula

O embargo no leilão refere-se a irregularidades encontradas no projeto do equipamento viário relacionado ao tráfego projetado que estava subestimado em 18%, bem como não foi exigido atestado para que os interessados comprovem capacidade de operar a rodovia.

A análise aconteceu após o pedido da empresa argentina Ponte Negra, que está à frente do consórcio da ponte. O ministro Renan Filho recebeu com surpresa o aceite da solicitação, e havia informado a interlocutores que tinha conversado com o ministro Walton Alencar e, não foi comunicado sobre o tema.

A ponte é fruto de um acordo binacional assinado em 1989 e concentra 23% das operações comerciais entre os países. Ela também serve de acesso ao Chile.