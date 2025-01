Em menos de 48 horas, Feira de Santana registra quatro homicídios

Casos são investigados pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana - Foto: Reprodução | Google Maps

A cidade de Feira de Santana registrou quatro homicídios em menos de 48 horas durante o último final de semana. Os crimes ocorreram nos bairros São João, Parque Ipê, Ponto Central e Limoeiro, e estão sendo investigados pela Delegacia de Homicídios (DH) do município. Nenhum suspeito dos casos foi preso.

Bairro São João:

Na tarde de sábado, 11, um jovem morreu a tiros no próprio estabelecimento comercial na Rua Coronel José Pinto. Conforme informações da PC, um suspeito não identificado estava em uma motocicleta, quando se aproximou e disparou contra a vítima, que mesmo sendo socorrida para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), não resistiu.

Parque Ipê:

Um homem, identificado como Rafael da Conceição Assis, de 28 anos, também foi morto a tiros no mesmo sábado, 11, na Rua Jandaia. A PC conta com imagens de câmeras de videomonitoramento da área para ajudar no caso. Uma equipe da 66ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) esteve no local com o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para os procedimentos legais, mas não conseguiram localizar nenhum suspeito.

Ponto Central:

Também no sábado, 11,, um corpo foi encontrado em uma casa abandonada, com marcas de disparos de arma de fogo, próximo à Feirinha da Estação Nova. O caso está sob responsabilidade da DH, com o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) realizando as primeiras diligências, e o DPT acionado para perícia e remoção do corpo.

Limoeiro:

Na manhã de domingo, 12, um jovem, identificado como Eduardo Santos Lima, de 20 anos, foi assassinado em sua residência na Rua Manoel Lúcio Lopes. Informações preliminares apontam que houve uma invasão de homens armados na casa dos familiares, que estavam dormindo no momento dos disparos. Eduardo morreu ainda no local, enquanto os suspeitos fugiram a tempo. O Silc e a Delegacia de Homicídios foram acionados para o caso.