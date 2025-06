Homem é encontrado decapitado e com as mãos amarradas no sul da Bahia

Diligências são realizadas para esclarecer a autoria do crime - Foto: Ascom-PC / Tony Silva

Um crime brutal chocou a cidade de Eunápolis, no sul da Bahia, no sábado, 7. O corpo de um homem, sem identificação formal, foi encontrado no bairro Santa Isabel com as mãos amarradas e decapitado.

O crime está sendo investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT/Eunápolis). Foram expedidas guias de perícia e necropsia pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). Diligências são realizadas para esclarecer a autoria do crime, bem como suas circunstâncias.