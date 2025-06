Chefe do tráfico de Eunápolis morre em confronto durante megaoperação

Durante o cumprimento de mandados, três pessoas foram presas preventivamente - Foto: Divulgação / SSP

Uma ação integrada das forças de segurança da Bahia resultou na prisão de suspeitos ligados ao tráfico de drogas e homicídios em Eunápolis, no Extremo Sul do estado. A Operação Convergência foi deflagrada na manhã desta sexta-feira, 30, pelas Polícias Civil e Militar, com apoio do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (GAECO) do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Um dos principais alvos, José Gonçalves Filho, conhecido como “Zé do Bode”, morreu após resistir à prisão e entrar em confronto com as equipes policiais. Ele era apontado como uma das principais lideranças do tráfico na cidade e atuava também no distrito de Colônia, em Eunápolis, e em Salto da Divisa, Minas Gerais.

Durante o cumprimento de mandados, três pessoas foram presas preventivamente. Outros dois alvos que já estavam custodiados no Conjunto Penal de Eunápolis também foram intimados. Além disso, dois indivíduos foram conduzidos para averiguação.

A operação tem como foco a desarticulação de uma facção criminosa envolvida em tráfico de entorpecentes, execuções, e até atentados contra agentes públicos na região.

Além das prisões, a operação resultou na apreensão de três armas de fogo, drogas, celulares, máquinas de cartão, cartões bancários, notebook, pendrives, DVR, rádio comunicador e documentos de veículos.

A 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis) coordenou os trabalhos com apoio da Polícia Militar da Bahia e do MP-BA, reforçando o combate ao avanço do crime organizado no Extremo Sul da Bahia.