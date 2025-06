Caso bebê reborn em Salvador vai ser investigado pela Polícia Federal; entenda

Ilustrativa - Foto: Reprodução | Amazon

Uma ação judicial polêmica envolvendo um bebê reborn em Salvador, que virou assunto nacional, ganhou novos desdobramentos, com envolvimento até mesmo da Polícia Federal. Tudo começou quando uma mulher teve recusado seu pedido de licença-maternidade para cuidar de bebê reborn, mas a investigação andou para uma acusação de fraude pela assinatura de uma procuração.

A funcionária, uma recepcionista de uma empresa localizada no centro de Salvador, protocolou na última terça-feira, 27, uma ação contra os empregadores pedindo danos morais por constrangimentos sofridos no ambiente de trabalho depois do pedido de licença-maternidade. Os detalhes do caso bebê reborn foram contados em reportagem de A TARDE.

No dia seguinte, após a repercussão negativa, a advogada Vanessa Homem, que defende a funcionária pediu que o processo fosse colocado em segredo de Justiça após a repercussão nacional e desistiu da ação.

Mas a polêmica não parou por aí, já que na noite de quarta-feira, 28, o advogado José Sinelmo acionou o TRT para apontar a existência de uma procuração subscrita em seu nome em favor da funcionária mãe de bebê reborn na ação original. Ele negou "qualquer vínculo profissional ou pessoal com a autora", não tendo autorizado o uso do seu nome ou dados para representação processual.

Sinelmo argumenta que a defesa da funcionária "apresentou petição inicial com procuração fraudulenta" em seu nome, profissional "alheio à relação jurídica processual". Segundo o advogado, a presença do seu nome na ação trabalhista vem causando sérios danos à sua imagem profissional e tais exposições "atingem injustamente" a sua "reputação e credibilidade".

Com isso, Sinelmo pediu que o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) e a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB/BA) fossem oficiados para apurar a ação da advogada Vanessa Homem.

PF vai investigar

Sinelmo pediu ao TRT que MP-BA e OAB-BA fossem oficiados. No entanto, além disso, a decisão foi de também oficiar o Ministério Público Federal e a Polícia Federal para investigar a suposta fraude da procuração alegada pelo advogado José Sinelmo.

A decisão do juiz do TRT responsável pelo caso foi de manter a publicidade do caso, negando assim o pedido de segredo da Justiça solicitado pela advogada Vanessa Homem. O juiz aceito a desistência da ação por danos morais.

O que diz a advogada

Ao Portal A TARDE, a advogada Vanessa Homem reconheceu que houve um "equívoco". "Ao invés de juntar a minha procuração juntei a do Dr. Sinelmo. Temos alguns processos que atuamos em conjunto e por isso houve essa confusão", argumentou ela, que também afirmou já estar esclarecendo o fato.

O advogado José Sinelmo também foi procurado para comentar o caso, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto.