Mais de uma tonelada de armas apreendidas é destruída na Bahia

1.200 pistolas, revólveres e armas longas apreendidas em operações foram eliminadas - Foto: Olga Leiria/Ag. A TARDE

Mais de uma tonelada de armas foi destruída pela Polícia Civil nesta quinta-feira, 29, em Salvador. Ao todo, 1.200 pistolas, revólveres e armas longas apreendidas em operações foram eliminadas. O secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, afirmou que as forças de segurança têm aumentado progressivamente o número de operações e, consequentemente, o número de armas apreendidas.

| Foto: Olga Leiria/Ag. A TARDE

“Somente esse ano nós estamos com aumento de mais de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Tivemos aqui armamento de grosso calibre que foram destruídos, armas que foram autorizadas pela justiça à destruição. A gente segue fortalecendo nossas ações e trabalhando para a retirada de armas das ruas, porque as armas são os objetos utilizados para as mortes violentas e o que a gente vem fazendo é o combate incessante à violência e as facções do nosso estado”, completou.

Marcelo Werner | Foto: Olga Leiria/Ag. A TARDE

As armas foram apreendidas nos últimos três anos e passaram por inquérito policial e solicitação de destruição desse armamento. “Hoje a gente simboliza isso. Essas destruições, de agora em diante, vão se tornar permanentes para que a gente possa, cada vez mais rápido, logicamente após a perícia e após a decisão judicial, trazer essas armas para a destruição e retirá-las de forma definitiva de circulação das nossas ruas”, disse Werner.