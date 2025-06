Hugo Motta indica derrubada de ato sobre IOF: “Gambiarras”

Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que o clima é para derrubada do decreto do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) na Casa. A afirmação foi feita em uma postagem na sua conta do X (antigo Twitter).

Ele relatou que se reuniu na quarta-feira, 28, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) para discutir o assunto.

"Combinamos que a equipe econômica tem 10 dias para apresentar um plano alternativo ao aumento do IOF. Algo que seja duradouro, consistente e que evite as gambiarras tributárias só para aumentar a arrecadação, prejudicando o país”, escreveu.

Críticas

Em um recado ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Hugo afirmou que o estado não é gerador de riqueza, e sim consumidor. O parlamentar ainda pontuou que o Brasil não precisa de mais impostos, mas de menos desperdício de recursos.

"Lembrando o que disse logo que assumi: o Estado não gera riqueza - consome. E quem paga essa conta é a sociedade. A Câmara tem sido parceira do Brasil ajudando a aprovar os bons projetos que chegam do Executivo e assim continuaremos. Mas quem gasta mais do que arrecada não é vítima, é autor. O Executivo não pode gastar sem freio e depois passar o volante para o Congresso segurar. O Brasil não precisa de mais imposto. Precisa de menos desperdício. Vamos trabalhar sempre em harmonia e em defesa dos interesses do país", escreveu o presidente da Câmara em uma publicação na mesma rede social na segunda, 26.