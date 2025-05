IOF: bancos e corretoras alertam clientes após aumento

As mensagens incentivavam a conversão de moeda estrangeira antes da meia-noite - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Clientes de bancos com contas globais e plataformas de câmbio digital receberam notificações na noite de quinta-feira, 22, alertando sobre o fim da alíquota reduzida de IOF para operações internacionais. As mensagens incentivavam a conversão de moeda estrangeira antes da meia-noite, quando o imposto subiria de 1,1% para 3,5%, conforme determinação do governo federal.

A corretora Wise, por exemplo, destacou que os clientes deveriam converter valores antes da virada do dia para evitar a nova taxa. Já a Avenue suspendeu o câmbio em horário estendido e classificou a medida como um exemplo do “risco-Brasil”, que impacta investidores focados no mercado interno.

A nova alíquota atinge operações com cartões internacionais, remessas ao exterior, empréstimos externos de curto prazo, investimentos no exterior e planos de previdência privada.

Segundo o governo, a medida integra o esforço para aumentar a arrecadação e atingir a meta de déficit zero em 2025, que inclui também o congelamento de R$ 31,6 bilhões do orçamento deste ano.

Recuo do governo

O Ministério da Fazenda voltou atrás, na noite desta quinta-feira, 22, após anunciar mudanças nas alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A medida buscava aumentar a arrecadação, mas o governo decidiu recuar após reações negativas no mercado financeiro.

Em menos de seis horas após a publicação do decreto, o governo revogou parte das mudanças em uma publicação feita na rede social X (antigo Twitter). “Este é um ajuste na medida – feito com equilíbrio, ouvindo o país e corrigindo rumos sempre que necessário”, justificou o Ministério da Fazenda na rede social.

"O Ministério da Fazenda informa que, após diálogo e avaliação técnica, será restaurada a redação do inciso III do art. 15-B do Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007,que previa a alíquota zero de IOF sobre aplicação de investimentos de fundos nacionais no exterior".