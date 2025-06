Guarda civil é morto após ter moto roubada

Ítalo foi morto no bairro de Pau da Lima, em Salvador - Foto: Reprodução GCM Simões Filho

Investigadores da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/ Central), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), investigam a morte de um guarda civil municipal, cidade da Região Metropolitana, na noite da sexta-feira, 6, no bairro de Pau da Lima, em Salvador.

Informações preliminares dão conta de Ítalo Lisboa de Paula, 42 anos, foi baleado durante um assalto, na Avenida Aliomar Baleeiro. Uma dupla em uma motocicleta teria tomado a moto do guarda e, antes de fugir, atirou contra ele.

Ítalo ainda foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Marcos, mas não resistiu aos ferimentos. Por meio da rede social, a Guarda Civil Municipal de Simões Filho lamentou a morte do servidor.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do Guarda Municipal Ítalo Lisboa, ocorrido no dia 06/06, que atuava com dedicação, compromisso e coragem na proteção da nossa comunidade. Ítalo será sempre lembrado por sua postura ética, seu profissionalismo exemplar e pela contribuição inestimável à segurança pública. Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade e sentimentos à família, amigos e colegas de farda”, diz a nota.

O corpo de Ítalo foi sepultado, na tarde deste sábado, 7, no cemitério Campo Santo, na Federação, na capital baiana. Até a publicação dessa matéria, nenhum suspeito havia sido identificado e/ ou preso.