Bahia se destaca em evento de Geologia e Mineração do Mercosul

Integrantes da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) - Foto: Divulgação

A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) participou da 1ª Conferência de Geologia e Mineração do Mercosul, nesta sexta-feira, 6. A reunião aconteceu durante o GeoMinE Foz 2025, realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Com o objetivo de destacar o potencial da mineração baiana, a companhia foi representada pelo presidente Henrique Carballal, pelo vice-presidente Carlos Borel e a geóloga Rejane Luciano, doutora em Geociências e Meio Ambiente.

O tema do GeoMinE de 2025 foi “A geologia, mineração e energia no planeta em transição”. Realizada pela Sociedade Brasileira de Geologia (SBG), a conferência reuniu pesquisadores, gestores públicos, profissionais do setor e representantes de governos dos países que compõem o Mercosul: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia.

O evento também teve como proposta o fomento do intercâmbio de conhecimento e experiências voltadas ao fortalecimento de políticas públicas e práticas mais sustentáveis no setor mineral para os países presentes.

Importância do evento

Durante o GeoMinE ainda foram apresentados estudos e pesquisas recentes em geologia e mineração, com ênfase em soluções para os desafios da transição energética, segurança alimentar e sustentabilidade.

Presidente da CBPM e um dos palestrantes do evento, Henrique Carballal destacou a importância da participação da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral na conferência, que une o estado a outros países.

Henrique Carballal no evento | Foto: Divulgação

“A participação da CBPM nessa conferência reforça o compromisso da Bahia, sob a liderança do governador Jerônimo Rodrigues, com uma mineração moderna, aliada ao desenvolvimento econômico, inclusão social e responsabilidade ambiental”, disparou.

O encontro se consolidou como um espaço estratégico para a construção de um futuro mais sustentável, ancorado na valorização do conhecimento geocientífico e na cooperação entre os países sul-americanos.