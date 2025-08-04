"Não deu certo, eu estou viva", diz mulher agredida em elevador

Vítima ficou com o rosto desfigurado após agressão - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A empresária Juliana Garcia dos Santos, de 35 anos, que sofreu uma agressão brutal ao ser atingida com 61 socos em apenas 36 segundos por seu então namorado, o ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos deixou uma mensagem direta ao agressor: "Que ele soubesse que não deu certo, que eu estou viva".

O crime aconteceu dentro de um elevador em Natal, no Rio Grande do Norte, e levou à prisão em flagrante do suspeito por tentativa de feminicídio. As câmeras de segurança registraram a agressão, que resultou em quatro fraturas no rosto da vítima.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Rede Record, Juliana Garcia dos Santos contou que sua principal intenção ao permanecer no elevador era evitar que Igor entrasse em seu apartamento e danificasse seus pertences.

Quando os elevadores social e de serviço chegaram quase ao mesmo tempo ao 16º andar, onde ela morava, Juliana tentou convencê-lo a descer e deixar o local. Ela se recusou a sair do elevador porque sabia que "do lado de fora não havia câmeras" e percebeu que ele estava "muito alterado".

Na tentativa de pedir ajuda, Juliana chegou a apontar para a câmera de segurança instalada no elevador, esperando que a portaria, que monitora as imagens em tempo real, percebesse que havia algo errado.

Agressão

O acusado é Igor Eduardo Cabral, de 29 anos, ex-jogador de basquete. As imagens de segurança mostram o momento em que ele ataca a ex-companheira por pelo menos 35 segundos, desferindo socos repetidos enquanto ela está caída, sangrando e sem chances de reação.

Segundo relato de uma amiga da vítima, um segurança do condomínio flagrou a agressão em tempo real, através do monitoramento interno, e acionou imediatamente a Polícia Militar. Quando o elevador chegou ao térreo, Igor foi contido por moradores e preso em flagrante pelos PMs. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital.