BRASIL
BRASIL

Crise de ciúme durante churrasco motivou ex-jogador a agredir namorada

Igor foi preso em flagrante e teve a prisão convertida para preventiva

Por Redação

30/07/2025 - 8:15 h
Vítima ficou com o rosto desfigurado após agressão
Vítima ficou com o rosto desfigurado após agressão

Uma discussão iniciada por ciúmes durante um churrasco com amigos teria motivado o ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, a agredir brutalmente a namorada, de 35 anos, com mais de 60 socos dentro de um elevador. O crime aconteceu em um condomínio de Natal, no último fim de semana.

Identificada como Juliana Garcia dos Santos, a vítima ficou com o rosto desfigurado e ensanguentado e foi socorrida por vizinhos. Ela será submetida à cirurgia após fraturar o maxilar e o queixo. Igor foi detido ainda no local e será indiciado por tentativa de feminicídio.

Segundo as investigações, a briga entre o ex-jogador Igor Cabral e a namorada teve início por motivos de ciúmes. O casal participava de um churrasco com amigos quando Igor pediu para ver o celular da namorada. Ela mostrou o aparelho e disse que não havia nada comprometedor, mas mesmo assim ele ficou incomodado e quis continuar a conversa.

De acordo com o g1, uma vizinha da vítima, relatou que estava no condomínio comemorando o aniversário da neta quando presenciou parte da discussão. Segundo ela, o casal estava afastado das demais pessoas, próximo à piscina. Em certo momento, Igor pegou o celular da mulher e o jogou na água, o que levou a vítima a se levantar e sair, sendo seguida por ele.

A delegada da Delegacia de Atendimento à Mulher em Natal, que investiga o caso, explicou que, após o desentendimento, Igor subiu de elevador para buscar seus pertences no apartamento da namorada. Ela o acompanhou, tentando conversar. Foi nesse momento, já dentro do elevador, que a agressão ocorreu.

Em depoimento à polícia, Igor alegou que teria descoberto uma traição e foi até o apartamento para pegar seus objetos pessoais. Segundo ele, a vítima se recusou a abrir o portão e a porta, o que o deixou irritado. No elevador, ele afirmou que a mulher o xingou e rasgou sua camisa, o que teria desencadeado um "surto claustrofóbico" e levado à agressão.

Histórico

A delegada também destacou que a vítima não havia solicitado medida protetiva anteriormente, mas, ao preencher o formulário nacional de avaliação de risco, relatou que já havia sido empurrada por Igor em outra ocasião. Além disso, a vítima contou que, em momentos de sofrimento emocional, chegou a expressar ideias suicidas e o agressor teria incentivado esse comportamento.

x