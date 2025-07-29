Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ACIDENTE

Jovem perde couro cabeludo em acidente durante corrida de kart

Ela ficou com o cabelo preso no motor do veículo

Por Redação

29/07/2025 - 21:12 h
Jovem participava de corrida de kart, quando o cabelo fico preso no motor do veículo
Jovem participava de corrida de kart, quando o cabelo fico preso no motor do veículo -

Um acidente durante uma corrida de kart deixou uma jovem, de 23 anos, gravemente ferida, na noite da segunda-feira, 28, em São Luís, no Maranhão. A moça, que não teve o nome revelado, teve parte do couro cabeludo arrancando, após o cabelo ficar preso no motor do veículo.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA), a jovem ficou presa às ferragens e precisou e foi resgatada por equipes especializadas . O caso aconteceu em uma pista localizada ao lado do Estádio Castelão, no bairro Jordoa, por volta das 23h. Conforme o administrador do kartódromo, as circunstâncias de como ocorreu o acidente ainda estão sendo analisadas.

Após o resgate, a vítima foi encaminhada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Centro Médico. Além das lesões na cabeça, a jovem teve queimaduras de primeiro grau e segue em observação com quadro clínico considerado estável.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), quando a equipe do Samu chegou ao local, a vítima apresentava provável escalpelamento e trauma cranioencefálico, em decorrência de uma colisão. As informações são do G1.

Leia Também:

Criança morre ao cair do 4º andar de prédio localizado em área nobre
Fechamento de fábrica avaliada em R$ 1,5 bilhão causa mil demissões em um dia
"Consequências mais graves do que o imaginado", diz secretário sobre tarifaço

Além dos agentes do Corpo de Bombeiros, equipes do Batalhão de Busca e Salvamento (BBS) e do Batalhão de Bombeiros de Emergência Médica (BBEM), também participaram da ocorrência.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente kart jovem couro cabeludo kart jovem perde couro cabeludo acidente kartódromo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jovem participava de corrida de kart, quando o cabelo fico preso no motor do veículo
Play

Câmera corporal mostra PMs executando morador de rua

Jovem participava de corrida de kart, quando o cabelo fico preso no motor do veículo
Play

Vídeo: aluna é torturada com chutes e pauladas dentro de escola no MT

Jovem participava de corrida de kart, quando o cabelo fico preso no motor do veículo
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

Jovem participava de corrida de kart, quando o cabelo fico preso no motor do veículo
Play

Cantor gospel é baleado por policial dentro de ônibus; veja vídeo

x