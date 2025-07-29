Jovem perde couro cabeludo em acidente durante corrida de kart

Jovem participava de corrida de kart, quando o cabelo fico preso no motor do veículo - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um acidente durante uma corrida de kart deixou uma jovem, de 23 anos, gravemente ferida, na noite da segunda-feira, 28, em São Luís, no Maranhão. A moça, que não teve o nome revelado, teve parte do couro cabeludo arrancando, após o cabelo ficar preso no motor do veículo.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA), a jovem ficou presa às ferragens e precisou e foi resgatada por equipes especializadas . O caso aconteceu em uma pista localizada ao lado do Estádio Castelão, no bairro Jordoa, por volta das 23h. Conforme o administrador do kartódromo, as circunstâncias de como ocorreu o acidente ainda estão sendo analisadas.

Após o resgate, a vítima foi encaminhada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Centro Médico. Além das lesões na cabeça, a jovem teve queimaduras de primeiro grau e segue em observação com quadro clínico considerado estável.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), quando a equipe do Samu chegou ao local, a vítima apresentava provável escalpelamento e trauma cranioencefálico, em decorrência de uma colisão. As informações são do G1.

Além dos agentes do Corpo de Bombeiros, equipes do Batalhão de Busca e Salvamento (BBS) e do Batalhão de Bombeiros de Emergência Médica (BBEM), também participaram da ocorrência.