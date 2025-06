Menina que caiu de roda-gigante no Parque de Exposições tem alta

Mãe e filha antes do acidente na roda-gigante - Foto: Reprodução arquivo pessoal

A pequena Heloísa Fernandes, de 5 anos, que caiu de uma roda-gigante durante a festa de São João, no Parque de Exposições de Ipirá, a 200 km de Salvador, na última sexta-feira, 20, teve alta hospitalar, no domingo, 22. Em conversa com o G1, nesta segunda-feira, 23, Laiane Fernandes, mãe da garotinha, falou sobre o desespero ao ver a filha despencar do brinquedo.

Confirme ela, apesar do susto, Heloísa não teve fraturas. Após a queda, a menina foi levada para o posto médico do Parque de Exposições da cidade e, logo em seguida, encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ipirá e deois foi transferida para o Hospital da Criança, em Feira de Santana, onde ficou internada, em observação.

Heloísa estava no brinquedo com a irmã, Raquel Fernandes, de 10, e uma amiga, de 15. Raquel ficou presa no equipamento e teve uma fratura leve no pé. Ela também foi atendida e já recebeu alta hospitalar.

"Foi desesperador, me senti em um cenário de filme de terror. Quando a vi no chão, achei que estava sem vida, pela forma que ela caiu. Foi inexplicável, nem consigo descrever o que senti na hora", disse a mãe das meninas.

Laiane Fernandes e as meninas moram na cidade de Capela do Alto Alegre, a cerca de 235 km de Salvador.

Foi a primeira vez que elas conheceram Ipirá e que as crianças brincaram em uma roda-gigante. "O intuito era levar elas [as filhas] para passear, né? Quando a gente chegou no espaço, a primeira coisa que elas viram foi o parquinho e elas me pediram para brincar", lembrou.

De acordo com a mãe das meninas, ela perguntou na bilheteria se tinha restrição de idade para brincar na roda-gigante e foi orientada a colocar a menina mais nova no meio, entre a adolescente de 15 anos e a menina de 10.

"Eu até filmei elas começando a brincar. Quando guardei o celular, ouvi todo mundo gritando. A cadeira que elas estavam estava torta, inclinada para frente. Aí comecei a gritar, a Heloísa já estava caindo, eu corri para tentar segurar ela, mas não consegui", contou Laiane.

"A minha outra menina ficou lá em cima enganchada e a amiguinha delas também ficou lá em cima pendurada, tudo enganchada".

Antes de encontrar o parquinho na festa, a expectativa da garota de 5 anos era pelo show da cantora sertaneja Mari Fernandez, que se apresentou no local horas depois.

Laiane Fernandes contou ao g1 que a família chegou tarde na sexta-feira e planejava ir para a festa apenas no sábado, 21. No entanto, Heloísa estava muito animada para se divertir no show da artista.

"Ela ficou pedindo: 'Mãe, por favor, queria ir para o show de Mari Fernandez'. E aí a gente decidiu ir pelo show, entendeu? Aí quando a gente chegou, quem estava cantando era outro cantor e ela pediu: 'Mamãe, posso brincar enquanto Maria Fernandez não canta?'.

A investigação

Segundo informações da prefeitura de Ipirá, a roda-gigante passou por vistoria técnica durante a instalação e teve os protocolos exigidos cumpridos para garantir a segurança dos frequentadores. No sábado, 21, e domingo, 22, o equipamento funcionou normalmente. Procurada, para falar sobre o fato, a Polícia Civil não localizou nenhum registro do acidente.