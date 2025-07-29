Adolescente envolvido em roubo com vítimas baleadas morre em hospital

Adolescente foi levado para mesmo hospital que as vítimas - Foto: Reprodução G1

Um adolescente, de 15 anos, suspeito de participar de uma tentativa de assalto que deixou duas pessoas feridas, na manhã dessa terça-feira, 29, morreu depois de ser baleado, quando fugia de um mercado público de Parnaíba, no litoral do Piauí. Ele ainda foi levado ao Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (Heda), mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o major Valdeci Galeno, comandante do 27º Batalhão da Polícia Militar (27º BPM), antes de ser atingido pelos disparos, o adolescente e o comparsa tentaram roubar um grupo de açougueiros. Era por volta das 7h, quando a dupla abordou as vítimas, que trabalhavam, e anunciou o roubo. Eles chegaram ao local em uma motocicleta. As informações são do G1.

Neste momento, um dos homens tentou reagir a ação criminosa e foi baleado na barriga. Outro foi atingido na região do ombro. Ainda conforme o comandante, o comparsa do adolescente, que estava armado, conseguiu fugir.

Ao ser ferido, o jovem ainda tentou correr, mas caiu metros depois. Ele recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As duas vítimas da dupla também foram atendidas e encaminhadas ao Heda. Um dos homens permanece internado com a bala alojada na região da virilha. O outro já teve alta médica.

O outro criminoso ainda não foi identificado e/ou preso. A Polícia Civil do Piauí segue investigando o caso.