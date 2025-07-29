Menu
INFLUENCER DO MAL

Influencer que viralizou mostrando rotina na prisão é detida de novo

Mulher já havia sido presa em 2023 com quase 50 quilos de maconha

Por Redação

29/07/2025 - 23:14 h
Ela foi presa levando drogas para um detento
Ela foi presa levando drogas para um detento -

A influenciadora digital Nayra Gabrielly Oliveira Feitosa, de 20 anos, foi presa no último domingo, 27, ao tentar entrar com drogas na Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (CPPL II), localizada em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. Esta não é a primeira vez que Nayra é detida por envolvimento com tráfico de drogas.

Em 2023, ela já havia sido presa ao ser flagrada transportando cerca de 50 quilos de entorpecentes em um ônibus, no interior de São Paulo. Na ocasião, ela ficou famosa nas redes sociais ao compartilhar com seus mais de de 70 mil seguidores suas experiências como ex-presidiária. Os relatos eram feitos por meio de vídeos.

Desta vez, ela foi descoberta durante revista. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), Nayra foi flagrada pelo equipamento bodyscanner com 48 gramas de uma substância semelhante à maconha e 118 comprimidos de Rohypnol - medicamento com efeitos entorpecentes -, escondidos nas partes íntimas.

Ela estava a caminho de visitar Daniel Ladeira, um detento vinculado a uma organização criminosa do Rio de Janeiro, preso em fevereiro por assassinar um taxista durante um assalto no Parque Araxá, em Fortaleza.

Prisão em São Paulo

Nayra foi presa pela primeira vez em 26 de outubro de 2023, na Rodovia SP-300, em Valparaíso, interior de São Paulo. Os policiais rodoviários estaduais encontraram em poder dela cerca de 50 quilos de maconha. Ela seguia em um ônibus que fazia o roteiro Campo Grande-Brasília.

Nayra teria ficado nervosa ao perceber a presença dos agentes e, ao ser abordada, alegou ser de Fortaleza, mas que estava indo para Uberlândia (MG). Por conta do nervosismo dela, os policiais decidiram revistar as malas dela, que estavam no bagageiro. No entanto, ela afirmou que não tinha como abri-las, pois não tinha a senha do cadeado.

Nayra postava nas redes sociais dicas de como agir dentro da cadeia
Nayra postava nas redes sociais dicas de como agir dentro da cadeia | Foto: Reprodução Redes Sociais

Diante da recusa da mulher e ao sentirem um forte odor de drogas vindo do bagageiro, os policiais abriram as malas utilizando uma ferramenta e encontraram 47 tijolos de maconha disfarçados com pacotes de café para mascarar o cheiro.

Após a apreensão da droga, Nayra contou aos policiais que tinha ido a Campo Grande para trabalhar como garota de programa, mas não conseguiu dinheiro para voltar ao Ceará. Segundo ela, durante um dos atendimentos, recebeu uma proposta para levar duas malas até Uberlândia em troca de mil reais.

Nayra Gabrielly foi condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão por tráfico de drogas. Ela ficou detida por alguns meses em São Paulo antes de receber o direito de apelar em liberdade e retornar para Fortaleza.

