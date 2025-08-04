Menu
POLÍCIA

Homem mata ex-esposa a facadas na zona rural de Ipiaú

Caso vai ser investigado pela Polícia Civil como feminicídio

Por Redação

04/08/2025 - 7:23 h | Atualizada em 04/08/2025 - 8:01
Principal suspeito do crime foi preso em flagrante
Principal suspeito do crime foi preso em flagrante

Uma mulher identificada como Cláudia dos Santos Conceição, de 34 anos, foi morta com golpes de faca no distrito de Córrego de Pedras, em Ipiaú. Segundo informações preliminares, o principal suspeito do feminicídio é o ex-companheiro de Cláudia, Luciano dos Santos de Jesus, que não aceitava o fim do relacionamento.

De acordo com testemunhas, o principal suspeito do crime estava em um bar quando viu Cláudia passando pela rua. Nesse momento ele teria corrido atrás dela e golpeado várias vezes. Após o crime, Luciano teria tentado tirar a própria vida, mas foi preso em flagrante pela PM e socorrido a uma unidade de saúde. Ele foi levado para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, mas não há detalhes sobre o seu estado de saúde.

Leia Também:

Jovem mata companheiro de 17 anos após discussão na Bahia
Ex-vereador de cidade da Bahia morre após ser esfaqueado dentro de bar
Mulher é morta a tiros em passarela de avenida importante de Salvador

O casal tem três filhos. O caso será investigado pela Polícia Civil como feminicídio. O corpo de Cláudia foi removido removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jequié.

Em nota, a Polícia Civil informou um homem será autuado em flagrante pela Delegacia Territorial (DT/Ipiaú) pelo feminicídio de Claudia dos Santos Conceição, de 34 anos, vítima de golpes de arma branca, na tarde de domingo (3), no Povoado Córrego de Pedra.

Ainda segundo a Civil, a vítima foi golpeada por seu companheiro que tentou suicídio e segue internado em unidade hospitalar. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. O homem será autuado em flagrante, assim que recebida a alta médica e ficará custodiado à disposição do Poder Judiciário.

Tags:

facadas feminicídio Ipiaú

