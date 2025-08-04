POLÍCIA
Homem mata ex-esposa a facadas na zona rural de Ipiaú
Caso vai ser investigado pela Polícia Civil como feminicídio
Por Redação
Uma mulher identificada como Cláudia dos Santos Conceição, de 34 anos, foi morta com golpes de faca no distrito de Córrego de Pedras, em Ipiaú. Segundo informações preliminares, o principal suspeito do feminicídio é o ex-companheiro de Cláudia, Luciano dos Santos de Jesus, que não aceitava o fim do relacionamento.
De acordo com testemunhas, o principal suspeito do crime estava em um bar quando viu Cláudia passando pela rua. Nesse momento ele teria corrido atrás dela e golpeado várias vezes. Após o crime, Luciano teria tentado tirar a própria vida, mas foi preso em flagrante pela PM e socorrido a uma unidade de saúde. Ele foi levado para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, mas não há detalhes sobre o seu estado de saúde.
Leia Também:
O casal tem três filhos. O caso será investigado pela Polícia Civil como feminicídio. O corpo de Cláudia foi removido removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jequié.
Em nota, a Polícia Civil informou um homem será autuado em flagrante pela Delegacia Territorial (DT/Ipiaú) pelo feminicídio de Claudia dos Santos Conceição, de 34 anos, vítima de golpes de arma branca, na tarde de domingo (3), no Povoado Córrego de Pedra.
Ainda segundo a Civil, a vítima foi golpeada por seu companheiro que tentou suicídio e segue internado em unidade hospitalar. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. O homem será autuado em flagrante, assim que recebida a alta médica e ficará custodiado à disposição do Poder Judiciário.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes