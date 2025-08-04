Homem mata ex-esposa a facadas na zona rural de Ipiaú

Principal suspeito do crime foi preso em flagrante - Foto: Divulgação

Uma mulher identificada como Cláudia dos Santos Conceição, de 34 anos, foi morta com golpes de faca no distrito de Córrego de Pedras, em Ipiaú. Segundo informações preliminares, o principal suspeito do feminicídio é o ex-companheiro de Cláudia, Luciano dos Santos de Jesus, que não aceitava o fim do relacionamento.

De acordo com testemunhas, o principal suspeito do crime estava em um bar quando viu Cláudia passando pela rua. Nesse momento ele teria corrido atrás dela e golpeado várias vezes. Após o crime, Luciano teria tentado tirar a própria vida, mas foi preso em flagrante pela PM e socorrido a uma unidade de saúde. Ele foi levado para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, mas não há detalhes sobre o seu estado de saúde.

O casal tem três filhos. O caso será investigado pela Polícia Civil como feminicídio. O corpo de Cláudia foi removido removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jequié.

Em nota, a Polícia Civil informou um homem será autuado em flagrante pela Delegacia Territorial (DT/Ipiaú) pelo feminicídio de Claudia dos Santos Conceição, de 34 anos, vítima de golpes de arma branca, na tarde de domingo (3), no Povoado Córrego de Pedra.

Ainda segundo a Civil, a vítima foi golpeada por seu companheiro que tentou suicídio e segue internado em unidade hospitalar. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. O homem será autuado em flagrante, assim que recebida a alta médica e ficará custodiado à disposição do Poder Judiciário.