Vítima de ataque brutal no elevador vai precisar de reconstrução facial
Cirurgia de reconstrução facial será realizada após fraturas na mandíbula e face
Por Redação
A jovem brutalmente agredida com mais de 60 socos pelo ex-namorado dentro de um elevador, em Natal (RN), passará por cirurgia de reconstrução facial nesta sexta-feira, 1º. O crime aconteceu no último sábado , 26, por volta das 16h, e foi registrado pelas câmeras de segurança do condomínio onde os dois estavam.
De acordo com o laudo do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, a vítima sofreu múltiplas fraturas no rosto e na mandíbula. Ela aguarda a redução do inchaço facial para realizar o procedimento, que será feito no Hospital Universitário Onofre Lopes.
A agressão chocou até mesmo o sistema de Justiça. A juíza responsável pela audiência de custódia declarou que não conseguiu assistir ao vídeo completo do crime, tamanha a violência das imagens.
A situação sensibilizou a população. Uma campanha online arrecadou recursos para apoiar os custos da cirurgia. Profissionais da saúde, como cirurgiões e dentistas, se ofereceram voluntariamente para auxiliar no procedimento. Em mensagem publicada nas redes sociais, a vítima agradeceu: “Obrigada pelo apoio. Sempre serei grata por isso. Tudo isso vai passar, e terei minha vida de volta”.
O acusado é Igor Eduardo Cabral, de 29 anos, ex-jogador de basquete. As imagens de segurança mostram o momento em que ele ataca a ex-companheira por pelo menos 35 segundos, desferindo socos repetidos enquanto ela está caída, sangrando e sem chances de reação.
Segundo relato de uma amiga da vítima, um segurança do condomínio flagrou a agressão em tempo real, através do monitoramento interno, e acionou imediatamente a Polícia Militar. Quando o elevador chegou ao térreo, Igor foi contido por moradores e preso em flagrante pelos PMs. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital.
Por causa das lesões, ela só conseguiu prestar depoimento por escrito. No relato, a mulher detalhou um histórico de violência psicológica.
