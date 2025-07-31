Vítima de ataque brutal no elevador vai precisar de reconstrução facial

Acusado é Igor Eduardo Cabral, de 29 anos, ex-jogador de basquete - Foto: Reprodução / Contigo

A jovem brutalmente agredida com mais de 60 socos pelo ex-namorado dentro de um elevador, em Natal (RN), passará por cirurgia de reconstrução facial nesta sexta-feira, 1º. O crime aconteceu no último sábado , 26, por volta das 16h, e foi registrado pelas câmeras de segurança do condomínio onde os dois estavam.

De acordo com o laudo do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, a vítima sofreu múltiplas fraturas no rosto e na mandíbula. Ela aguarda a redução do inchaço facial para realizar o procedimento, que será feito no Hospital Universitário Onofre Lopes.

A agressão chocou até mesmo o sistema de Justiça. A juíza responsável pela audiência de custódia declarou que não conseguiu assistir ao vídeo completo do crime, tamanha a violência das imagens.

A situação sensibilizou a população. Uma campanha online arrecadou recursos para apoiar os custos da cirurgia. Profissionais da saúde, como cirurgiões e dentistas, se ofereceram voluntariamente para auxiliar no procedimento. Em mensagem publicada nas redes sociais, a vítima agradeceu: “Obrigada pelo apoio. Sempre serei grata por isso. Tudo isso vai passar, e terei minha vida de volta”.

O acusado é Igor Eduardo Cabral, de 29 anos, ex-jogador de basquete. As imagens de segurança mostram o momento em que ele ataca a ex-companheira por pelo menos 35 segundos, desferindo socos repetidos enquanto ela está caída, sangrando e sem chances de reação.

Segundo relato de uma amiga da vítima, um segurança do condomínio flagrou a agressão em tempo real, através do monitoramento interno, e acionou imediatamente a Polícia Militar. Quando o elevador chegou ao térreo, Igor foi contido por moradores e preso em flagrante pelos PMs. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital.

Por causa das lesões, ela só conseguiu prestar depoimento por escrito. No relato, a mulher detalhou um histórico de violência psicológica.