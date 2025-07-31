CRIME
Preso por abuso a adolecente, pastor diz que teve "autorização divina"
O criminoso usava da sua influência religiosa para atraí-las a um cômodo do templo no Rio de Janeiro
Por Redação
O pastor de uma igreja evangélica foi preso por estuprar uma adolescente de 13 anos, disse que teve “autorização divina” para abusá-la. O crime aconteceu na quarta-feira, 30, em Rocha Miranda, na Zona Norte, Rio de Janeiro.
As investigações, feitas por policiais civis da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-POLINTER) e da 17ª DP de São Cristóvão usava da sua influência religiosa para atraí-las até um cômodo no próprio templo.
Investigadores acreditam que ele teria feito outras vítimas. No local, elas eram abusadas sexualmente, convencidas de que a prática era “normal” e que suas ações eram autorizadas pelo divino. O criminoso mantinha as vítimas sob seu controle e autoridade, perdurando os abusos durante anos.
Leia Também:
Algumas vítimas, já adultas, conseguiram se livrar da influência do autor e denunciaram os casos à polícia. Diante dos fatos, os policiais realizaram diligências e o investigado foi localizado.
Ele foi conduzido à delegacia e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Além disso, o criminoso possui também anotações criminais por constrangimento de crianças, lesão corporal e falsificação de sinal.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia
Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes