BAHIA

Quadrilha envolvida em tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro é desarticulada

Foram cumpridos 8 mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão

Por Redação

31/07/2025 - 9:16 h | Atualizada em 31/07/2025 - 9:33
A 2ª fase da operação Convictus foi deflagrada nesta quinta-feira, 31, pela Polícia Federal (PF). O objetivo é desarticular uma organização criminosa envolvida com o tráfico interestadual de drogas e armas, além da prática de lavagem de dinheiro. A operação é feita em conjunto com o Gaeco do Ministério Público da Bahia.

A ação é fruto de uma investigação iniciada a partir da atuação de um narcotraficante que, inicialmente vinculado a uma facção criminosa, passou a atuar de forma independente, negociando e revendendo também para outras facções. Segundo a PF, a organização criminosa adquiria grandes quantidades de entorpecentes — como maconha tipo skunk, cocaína, crack, ecstasy, lança-perfume, tetracaína e cafeína — e os distribuía em Salvador e Região Metropolitana.

Também foram identificadas tratativas para aquisição de armas de fogo de grosso calibre, incluindo pistolas, fuzis e até metralhadora com munição antiaérea, destinadas a disputas entre facções rivais.

Além do tráfico de drogas e armamentos, foi desvendado um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro, envolvendo empresas de fachada, contas bancárias de terceiros, veículos de luxo e o uso de lojas de automóveis para dissimular os lucros obtidos com a atividade criminosa. As movimentações financeiras identificadas ultrapassam R$ 5 milhões.

Nesta fase da operação, foram cumpridas as seguintes medidas judiciais: 8 mandados de prisão preventiva; 11 mandados de busca e apreensão; Sequestro de bens e bloqueio judicial de contas bancárias, envolvendo 69 CPF’s e CNPJ’s; Bloqueio RENAJUD de veículos registrados em nome dos investigados.

Durante as diligências, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, valores em espécie superiores a R$ 5 mil, documentos comprobatórios de bens e veículos relacionados à organização criminosa.

