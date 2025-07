PF cumpre mandados contra mineração ilegal de ouro no norte da Bahia

Nesta nova fase, cerca de 30 policiais federais estão cumprindo seis mandados de busca e apreensão em imóveis residenciais de investigados - Foto: Divulgação | PF

Foi deflagrada na manhã desta terça-feira, 1º, pela Polícia Federal, a a Operação Despesca II, cujo objetivo é cumprir mandados judiciais de investigação sobre mineração ilegal de ouro na cidade de Santaluz no interior da Bahia.

A ação da PF é um desdobramento da operação Insistência, realizada em 19 de dezembro de 2023, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão em um conjunto de garimpos localizados em uma fazenda no povoado de Serra Branca, além do endereço residencial do atual proprietário da área.

Nesta nova fase, cerca de 30 policiais federais estão cumprindo seis mandados de busca e apreensão em imóveis residenciais de investigados, em empresas a eles vinculadas e em uma propriedade rural onde foi instalada uma nova planta para extração de ouro, a partir de “rejeitos” de minério oriundos de garimpos ilegais, em Serra Branca.

A extração era realizada por meio do processo de lixiviação, técnica que envolve o uso de substâncias químicas para separar o metal do material restante. As investigações apontam que os suspeitos reiteraram a prática criminosa, transferindo as piscinas de cianetação para outro local com o intuito de dissimular a continuidade da atividade ilícita e dificultar a fiscalização ambiental.

Os investigados poderão responder pelos seguintes crimes de usurpação de bens da União; associação criminosa; posse de artefato explosivo; extração ilegal de recursos minerais e uso e armazenamento irregular de substância tóxica, perigosa ou nociva.