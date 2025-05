Maior reserva de ouro, prata e cobre do mundo é descoberta após 30 anos

Reserva foi descoberta pelas mineradoras BHP e Lundin Mining - Foto: Reprodução/Vicuña Corp

Uma grande reserva de ouro, prata e bronze localizada em San Juan, na Argentina foi descoberta. O anúncio foi feito pelas mineradoras BHP e Lundin Mining, que compõem o consórcio Vicuña, que classificou como a maior reserva nos últimos 30 anos.

Para a Argentina, a mineração é vista como grande trampolim para as suas exportações, e essa descoberta faz com que a economia local espere por grandes transferências de dinheiro com a exploração de metais.

Em 2024 o Chile, país que faz divisa entre a Cordilheira dos Andes e a Argentina, exportou cerca de 50 milhões de dólares em cobre (cerca de 44 milhões de euros). O valor equivale a todo o setor agroindustrial da Argentina, segundo o popular jornal "Clarín".

10 anos

Na próxima década a Argentina deve entrar no ranking dos 10 maiores produtores de cobre do mundo, mas o pico de extração do mineral já deve acontecer em 2028.

As estimativas para a exploração conjunta em San Juan, dentro dos projetos Filo del Sol e Josemaría, apontam para 13 milhões de toneladas de cobre, 32 milhões de onças de ouro e 659 milhões de onças de prata, segundo informações divulgadas pelo Jornal Clarín.