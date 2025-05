Mulher envenena pasteis e mata 40 membros de facção criminosa

Os pasteis foram envenenados com óleo de chenille - Foto: Reprodução

Uma mulher envenenou e matou ao menos 40 membros de uma organização criminosa, na localidade de Kenskoff, no Haiti. De acordo com a imprensa local, a suspeita teria envenenado pasteis com óleo de chenille - uma substância usada no combate a lagartas.

Logo após o consumo dos pasteis, os criminosos apresentaram convulsões e morreram no trajeto do hospital. Conforme informado pelo jornal dominicano De Último Minuto, todos os membros já tinham chegado sem vida no hospital.

A comerciante teria agido por vingança contra a gangue, após eles terem invadido e destruído a casa da suspeita. A gangue controla o local, onde a guerra entre facções impulsiona a violência.

A mulher foi à delegacia local, confessou o crime e solicitou proteção policial.