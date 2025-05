Trump diz estar "triste" pelo diagnóstico do câncer de Biden

Trump afirmou que junto com Melania, está "entristecido ao saber do recente diagnóstico médico de Joe Biden" - Foto: Adam Gray / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo, 18, que estava "entristecido" com a notícia de que seu antecessor e rival político, Joe Biden, havia sido diagnosticado com um tipo agressivo de câncer de próstata.

"Melania e eu estamos entristecidos ao saber do recente diagnóstico médico de Joe Biden. Enviamos nossos mais calorosos e melhores votos a Jill e à família, e desejamos a Joe uma rápida e bem-sucedida recuperação", afirmou Trump nas redes sociais, apesar de ter criticado repetidamente Biden por suas capacidades cognitivas e pelo declínio associado à sua idade.

Biden, de 82 anos, está com um câncer de próstata agressivo que já se espalhou para os ossos. O tumor foi identificado após o democrata apresentar sintomas urinários, e exames apontaram um nódulo que exigia avaliação adicional.

Segundo seu porta-voz, a doença foi classificada com pontuação de Gleason 9, o grau máximo de gravidade, e é considerada sensível a hormônios, o que permite um controle mais eficaz da progressão.

A metástase indica que células cancerígenas se espalharam do tumor original para outros órgãos, o que torna o combate mais difícil e reduz as chances de cura, mas não inviabiliza um tratamento com qualidade de vida.

O ex-presidente e família estão avaliando as alternativas de tratamento junto aos seus médicos. As opções incluem desde terapias hormonais, quimioterapia, radioterapia e até intervenções mais agressivas, como cirurgia.