Resultado temporário aponta vitória de Luís Montenegro em Portugal

Luis Montenegro, líder da Aliança Democrática em Portugal - Foto: Miguel Riopa | AFP

Com mais de 98% das urnas apuradas, Luís Montenegro, da Aliança Democrática (AD), deve vencer neste domingo (18) a corrida eleitoral para o cargo de primeiro-ministro. Montenegro derrotou Pedro Nuno Santos, do Partido Socialista (PS) e André Ventura, do Chega, que estavam tecnicamente empatados.

Por intermédio da Aliança Democrática (AD), Montenegro reúne em média, 32% dos votos. Já o Partido Socialista (PS) e o Chega contemplam cerca de 20% cada.

As votações ocorrem após o primeiro-ministro Luís Montenegro ter perdido o voto de confiança do parlamento. Pesquisas de intenção de voto mostram Montenegro à frente na corrida. Contudo, o resultado não elege o político lusitano. Montenegro não conseguiu maioria no parlamento, e ainda é preciso que ele seja nomeado pelo presidente da República, após uma consulta dos partidos que elegeram parlamentares à Assembleia.

Apesar da aparente derrota, Ventura, líder do Chega, comemorou o empate junto ao Partido Socialista.

“Aparentemente é um resultado histórico. Se matou hoje o bipartidarismo em Portugal”, afirmou à jornalistas. “Temos que aguardar até o fim da noite para aguardar os resultados”.

Em Portugal, diferente do que acontece no brasil, se vota no partido, e não no candidato. A Aliança Democrática (AD), partido no poder em Portugal, agrupa o Partido Social-Democrata (PSD), de centro-direita, do ex-primeiro-ministro interino Luís Montenegro, e o conservador CDS-PP.

Em março de 2024, a AD venceu as eleições nacionais com 28,8% dos votos, superando os socialistas com 28%. Um ano depois da vitória, o governo perdeu um voto de confiança parlamentar após a oposição questionar a integridade de Montenegro em relação às negociações da empresa de consultoria da família.

A AD se uniu em torno de Montenegro, que negou qualquer irregularidade, e as pesquisas de opinião mostravam que ele é o favorito para vencer, com a reputação praticamente intacta.

O AD promete manter o rumo traçado no ano passado, com o objetivo de reduzir impostos para a classe média e empresas, controlar a imigração e enfrentar a crise imobiliária.

Montenegro recusou qualquer acordo com o partido de ultradireita Chega na última legislatura e manteve a postura de “não significa não” na campanha eleitoral.

