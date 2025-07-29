Menu
POLÍTICA

PF investiga desvio de emendas parlamentares para jogos eletrônicos

Operação Korban foi deflagrada pela PF em conjunto com a CGU

Por Redação

29/07/2025 - 8:56 h
Estão sendo cumpridos 16 mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF
Foi deflagrada pela Polícia Federal (PF), nesta terça-feira (29), a Operação Korban em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU) com o objetivo de apurar o desvio de recursos públicos oriundos de emendas parlamentares destinados à realização de eventos de esportes digitais.

Estão sendo cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados do Acre, Paraná e Goiás, além do Distrito Federal. Também foram determinadas medidas de sequestro de bens, como veículos e imóveis, além do bloqueio de contas bancárias de empresas investigadas. As medidas de indisponibilidade patrimonial podem alcançar R$ 25 milhões.

As investigações querem esclarecer possíveis irregularidades na execução de cerca de R$ 15 milhões em recursos públicos federais, repassados a uma associação do Distrito Federal por meio de termos de fomento com o Ministério do Esporte, financiados com emendas parlamentares, para a realização de jogos estudantis de esportes digitais entre 2023 e 2024.

Entre as medidas determinadas, está a suspensão de novos repasses de recursos federais à associação investigada, bem como a proibição de que a entidade transfira valores às empresas subcontratadas no âmbito dos termos de fomento analisados.

