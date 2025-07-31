Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Cantor gospel baleado por policial não portava droga, diz defesa

João Igor foi baleado por PM dentro de um ônibus

Por Redação

31/07/2025 - 9:26 h
O cantor João Igor foi levado à Santa Casa de Misericórdia.
O cantor João Igor foi levado à Santa Casa de Misericórdia. -

A defesa do cantor gospel João Igor, baleado no braço e na perna por um policial militar durante uma abordagem no Terminal Rodoviário da Barra Funda, em São Paulo, na quarta-feira, 30, afirmou que ele e o irmão não portavam drogas, ao contrário do que alegou a Polícia Militar.

Leia Também:

Guarda civil envolvido na morte de jovem em festa de Santaluz é preso
7kg de haxixe e 4 prisões: polícia deflagra operação no sudoeste da BA
Cantor gospel é baleado por policial dentro de ônibus; veja vídeo

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência teve início dentro de um ônibus, onde um policial, que estava como passageiro, suspeitou que dois homens estivessem portando maconha. Após uma discussão, eles desceram do veículo. Já do lado de fora, um dos suspeitos teria tentado tomar a arma do agente, que reagiu com disparos. O cantor João Igor foi atingido, socorrido e levado à Santa Casa de Misericórdia.

O disparo atravessou a janela do ônibus
O disparo atravessou a janela do ônibus | Foto: Reprodução/Redes Sociais

João Igor, que tem quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais, viralizou após um encontro inusitado com a influenciadora Fernanda Ganzarolli durante uma live.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) afirmou que o caso está sendo investigado pelas polícias Civil e Militar. Uma substância semelhante à maconha foi localizada na bolsa do irmão de João Igor, segundo o boletim de ocorrência.

O que diz a defesa

De acordo com a CNN, a defesa afirmou que "João Igor e o irmão não portavam absolutamente nada" e classificou o caso como "extremamente grave". Os advogados destacaram que é inaceitável normalizar ações violentas por parte de agentes do Estado, especialmente contra cidadãos desarmados em locais públicos com grande circulação de pessoas.

A defesa declarou estar adotando todas as medidas jurídicas cabíveis para assegurar os direitos constitucionais dos envolvidos, cobrando uma investigação rigorosa e punição dos responsáveis.

O caso foi registrado no 91º Distrito Policial (Ceasa) como resistência, lesão corporal decorrente de intervenção policial e localização de substância suspeita.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ação policial cantor gospel ônibus rodoviária

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O cantor João Igor foi levado à Santa Casa de Misericórdia.
Play

Adolescente é investigada por pornografia infantil em Salvador

O cantor João Igor foi levado à Santa Casa de Misericórdia.
Play

Ligação criminosa: operação desarticula rede de celulares roubados em Salvador

O cantor João Igor foi levado à Santa Casa de Misericórdia.
Play

Grupo é investigado por tráfico e lavagem de dinheiro na Bahia

O cantor João Igor foi levado à Santa Casa de Misericórdia.
Play

Mulher pede pizza pelo 190 e denuncia violência doméstica

x