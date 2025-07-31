Cantor gospel baleado por policial não portava droga, diz defesa

O cantor João Igor foi levado à Santa Casa de Misericórdia. - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A defesa do cantor gospel João Igor, baleado no braço e na perna por um policial militar durante uma abordagem no Terminal Rodoviário da Barra Funda, em São Paulo, na quarta-feira, 30, afirmou que ele e o irmão não portavam drogas, ao contrário do que alegou a Polícia Militar.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência teve início dentro de um ônibus, onde um policial, que estava como passageiro, suspeitou que dois homens estivessem portando maconha. Após uma discussão, eles desceram do veículo. Já do lado de fora, um dos suspeitos teria tentado tomar a arma do agente, que reagiu com disparos. O cantor João Igor foi atingido, socorrido e levado à Santa Casa de Misericórdia.

O disparo atravessou a janela do ônibus | Foto: Reprodução/Redes Sociais

João Igor, que tem quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais, viralizou após um encontro inusitado com a influenciadora Fernanda Ganzarolli durante uma live.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) afirmou que o caso está sendo investigado pelas polícias Civil e Militar. Uma substância semelhante à maconha foi localizada na bolsa do irmão de João Igor, segundo o boletim de ocorrência.

O que diz a defesa

De acordo com a CNN, a defesa afirmou que "João Igor e o irmão não portavam absolutamente nada" e classificou o caso como "extremamente grave". Os advogados destacaram que é inaceitável normalizar ações violentas por parte de agentes do Estado, especialmente contra cidadãos desarmados em locais públicos com grande circulação de pessoas.

A defesa declarou estar adotando todas as medidas jurídicas cabíveis para assegurar os direitos constitucionais dos envolvidos, cobrando uma investigação rigorosa e punição dos responsáveis.

O caso foi registrado no 91º Distrito Policial (Ceasa) como resistência, lesão corporal decorrente de intervenção policial e localização de substância suspeita.