POLÍCIA

7kg de haxixe e 4 prisões: polícia deflagra operação no sudoeste da BA

Operação Ice Blue mira organização criminosa com atuação em Jequié e Conquista

Por Bernardo Rego

31/07/2025 - 8:41 h
Cerca de 80 policiais foram mobilizadas para o cumprimento dos mandados de prisão
Cerca de 80 policiais foram mobilizadas para o cumprimento dos mandados de prisão

A Operação Ice Blue foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, 30, nas cidades de Vitória da Conquista e Jequié, localizadas no sudoeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, foram cumpridos 2 mandados de prisão em Jequié e 2 em Vitória da Conquista além de terem sido apreendidos R$ 50 mil em espécie. Ainda segundo a Civil, foram apreendidos entre 6 e 7 kg de haxixe. Além disso, carros e motos que pertencem aos membros da organização criminosa foram apreendidos.

Segundo o delegado Antônio Roberto, coordenador regional de Jequié, a operação tem foco em desarticular uma organização criminosa com forte atuação na região Sudoeste.

Investigações realizadas pela 9ª Coorpin/Jequié apontam que os suspeitos atuam de forma estruturada no tráfico de drogas sintéticas na região e mantêm ligação com uma organização criminosa. Cerca de 80 policiais foram mobilizadas para o cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão nas duas cidades do sudoeste baiano.

