Influencer que roubou bolsa em shopping justificou que estava "alucinada"

Influenciadora pagou fiança e foi liberada no mesmo dia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora Priscila Ruas, presa na última terça-feira, 29, após ser flagrada furtando em uma loja localizada no Shopping Paseo, no Itaigara, em Salvador, assumiu em depoimento à polícia que cometeu os delitos, mas que estava "alucinada".

Ela teria roubado duas calças e um creme corporal. Apenas a calça que custa R$ 407 foi relatada na ocorrência policial. Pri Ruas, como é conhecida nas redes sociais, contou que não recordava de ter cometido outros itens no passado.

Após prestar depoimento ela pagou fiança de R$ 3 mil e foi liberada. A amiga de Priscila que a acompanhava no shopping não teve relação com delito e não sabia que a amiga teria cometido o ilícito.

Em vídeos feitos por populares durante a condução, é possível ver a influenciadora saindo da loja com uma bolsa na cabeça.

O Portal A TARDE entrou em contato com o Shopping Paseo, que informou, em nota, que "a equipe de segurança agiu prontamente e acionou a Polícia Militar, que esteve no local. O shopping reforça seu compromisso com a segurança de clientes, lojistas e colaboradores".

Reincidente

Essa não foi a primeira vez que a influenciadora, que acumula mais de 13 mil seguidores, se envolveu em ato ilícito. Em fevereiro deste ano, ela foi flagrada supostamente furtando um anel de luxo em uma joalheria, também dentro de um shopping center na capital baiana.

Além disso, Pri Ruas também já foi alvo de uma investigação da Polícia Civil após acusações de que teria realizado compras com o cartão de crédito de uma colega.

Em depoimento, a denunciante informou que o cartão teria sido furtado durante o período do Ano-Novo deste ano, enquanto estava com a blogueira.

Quem é a influenciadora Pri Ruas?

Priscila Ruas Pedreira é empresária e influenciadora do ramo da moda. Ela acumula quase 14 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Ela é formada em Direito pela Universidade Católica do Salvador e possui MBA em Gestão Comercial pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Na própria biografia do Instagram, ela afirma ser "apaixonada por viagens e moda". Priscila faz divulgação de uma loja de roupas chamada “LOC”. A plataforma funciona como aluguel e compartilhamento de vestimentas.