Mulher que levou 61 socos diz que juíza não conseguiu assistir vídeo da agressão

Suspeito permanece detido enquanto o inquérito policial segue em andamento - Foto: Reprodução

Juliana Garcia dos Santos Soares, de 35 anos, ainda se recupera física e emocionalmente das marcas deixadas por um episódio de extrema violência cometido por seu ex-namorado, Igor Eduardo Cabral. Em entrevista, ela compartilhou detalhes da audiência de custódia em que a Justiça decidiu manter o agressor preso. A decisão foi tomada mesmo sem a juíza conseguir assistir completamente às imagens que mostram Igor desferindo 61 socos contra Juliana, dentro de um elevador.

De acordo com o relato de Juliana, a juíza "não teve estômago" para assistir às imagens da agressão, registradas pela câmera de segurança do elevador.

O vídeo, que circula nas redes sociais, registra o momento em que Juliana é brutalmente agredida dentro do elevador de um condomínio em Natal (RN). O caso ocorreu no último sábado. As cenas são impactantes: Igor, ex-jogador da seleção brasileira de basquete 3x3, aparece atacando a ex-companheira de forma contínua e violenta, até deixá-la com o rosto completamente coberto de sangue. Juliana foi socorrida por moradores do prédio e encaminhada ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel.

Tentativa de homicídio

Para Juliana, a violência sofrida foi mais do que um caso de agressão, ela classifica o ataque como uma tentativa de assassinato. Antes do espancamento, diz ter sido vítima de abusos psicológicos recorrentes, mas não imaginava tamanha violência.

Uma cirurgia de reconstrução facial que estava prevista para o dia 29 precisou ser adiada. O rosto de Juliana ainda apresenta um edema grave provocado pela sequência de golpes.

Quem é Igor Eduardo Cabral

Natural do Rio Grande do Norte, Igor Cabral, de 29 anos, ganhou notoriedade no cenário esportivo nacional. Representou o Brasil nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2014, na China, e participou de campeonatos da Liga Nacional de Basquete. No entanto, a trajetória como atleta foi interrompida com a prisão em flagrante após o ataque a Juliana.

Igor permanece detido enquanto o inquérito policial segue em andamento.