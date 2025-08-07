Vídeo: fazendeiro é preso escondendo mais de R$ 200 mil em caixa de papelão

As prisões e apreensões foram em decorrência da Operação Sertão - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Três pessoas foram presas em flagrante em Vitória da Conquista, nesta quinta-feira, 7, por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e associação criminosa armada.

Em um dos imóveis alvo da operação, os policiais apreenderam R$ 203 mil em espécie, escondidos em uma caixa de papelão, em uma residência no bairro Felícia.

As prisões e apreensões foram em decorrência da Operação Sertão, deflagrada pela Polícia Civil. Segundo a corporação, é possível que a origem do dinheiro esteja ligado à lavagem de recursos provenientes do tráfico. Além disso, foram localizadas ainda uma arma de fogo, dois carros e celulares.

Antecedentes criminais

Um dos detidos possui antecedentes por homicídio e é proprietário de uma fazenda localizada na zona rural do município de Boa Nova, onde também foi cumprido mandado judicial. Além dele, outro homem e uma mulher também foram presos.

Os três presos foram autuados em flagrante e encaminhados à delegacia especializada, onde prestaram depoimento. Em seguida, eles foram conduzidos ao presídio local, onde permanecem à disposição da Justiça.

“As prisões e apreensões representam mais um duro golpe contra o crime organizado no Sudoeste baiano. Essa ação demonstra o compromisso da Polícia Civil em descapitalizar organizações criminosas e desestruturar sua atuação, trazendo mais segurança e tranquilidade para a população”, destacou o delegado Roberto Júnior, diretor da Diretoria de Polícia do Interior (Dirpin/Sudeste-Sul).

Matérias apreendidos:

Durante a operação policial, os investigadores apreenderam:

uma arma de fogo ilegal;

munições;

02 carabinas de pressão;

R$ 203 mil reais em espécie sem origem lícita;

diversos celulares;

01 veículo Hilux e outro VW/ Voyage

Quem participou da operação?

A operação foi realizada pela Delegacia de Tóxico e Entorpecentes de Vitória da Conquista, vinculada ao Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), com apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico a Investigação (GATTI) e do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco).