Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPERAÇÃO SERTÃO

Vídeo: fazendeiro é preso escondendo mais de R$ 200 mil em caixa de papelão

Segundo a polícia, é possível que a origem do dinheiro esteja ligado à lavagem de dinheiro

Por Leilane Teixeira

07/08/2025 - 20:20 h
As prisões e apreensões foram em decorrência da Operação Sertão
As prisões e apreensões foram em decorrência da Operação Sertão -

Três pessoas foram presas em flagrante em Vitória da Conquista, nesta quinta-feira, 7, por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e associação criminosa armada.

Em um dos imóveis alvo da operação, os policiais apreenderam R$ 203 mil em espécie, escondidos em uma caixa de papelão, em uma residência no bairro Felícia.

As prisões e apreensões foram em decorrência da Operação Sertão, deflagrada pela Polícia Civil. Segundo a corporação, é possível que a origem do dinheiro esteja ligado à lavagem de recursos provenientes do tráfico. Além disso, foram localizadas ainda uma arma de fogo, dois carros e celulares.

Antecedentes criminais

Um dos detidos possui antecedentes por homicídio e é proprietário de uma fazenda localizada na zona rural do município de Boa Nova, onde também foi cumprido mandado judicial. Além dele, outro homem e uma mulher também foram presos.

Leia Também:

Último adeus: menino de 13 anos é executado após se despedir da mãe
Argentina declara guerra ao PCC e identifica 28 membros no país
Empresário é morto na frente do filho de 4 anos após ter casa invadida

Os três presos foram autuados em flagrante e encaminhados à delegacia especializada, onde prestaram depoimento. Em seguida, eles foram conduzidos ao presídio local, onde permanecem à disposição da Justiça.

“As prisões e apreensões representam mais um duro golpe contra o crime organizado no Sudoeste baiano. Essa ação demonstra o compromisso da Polícia Civil em descapitalizar organizações criminosas e desestruturar sua atuação, trazendo mais segurança e tranquilidade para a população”, destacou o delegado Roberto Júnior, diretor da Diretoria de Polícia do Interior (Dirpin/Sudeste-Sul).

Matérias apreendidos:

Durante a operação policial, os investigadores apreenderam:

  • uma arma de fogo ilegal;
  • munições;
  • 02 carabinas de pressão;
  • R$ 203 mil reais em espécie sem origem lícita;
  • diversos celulares;
  • 01 veículo Hilux e outro VW/ Voyage

Quem participou da operação?

A operação foi realizada pela Delegacia de Tóxico e Entorpecentes de Vitória da Conquista, vinculada ao Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), com apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico a Investigação (GATTI) e do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

apreensão Conquista crime organizado Flagrante lavagem Operação policial policia prisão Sertão trafico

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
As prisões e apreensões foram em decorrência da Operação Sertão
Play

Vídeo: "Não tenho nada a ver com isso", diz motorista acusado de crime

As prisões e apreensões foram em decorrência da Operação Sertão
Play

Mistério: mãe, filha e vizinha desaparecem e são encontradas mortas

As prisões e apreensões foram em decorrência da Operação Sertão
Play

Mulher sem CNH atropela grupo de pessoas, foge e é capturada na Bahia

As prisões e apreensões foram em decorrência da Operação Sertão
Play

Vídeo: Homem arrasta mulher pelos cabelos e a espanca com socos

x